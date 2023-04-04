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ТАСС

NASA объявило имена участников миссии к Луне Artemis 2

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Логотип лунной программы Artemis
Логотип лунной программы Artemis.
Источник изображения: Изображение: NASA

Ими стали американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадский астронавт Джереми Хансен

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадский астронавт Джереми Хансен войдут в состав миссии Artemis 2, которая совершит полет вокруг Луны в ноябре 2024 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Полет будет осуществляться на корабле NASA Orion. Миссия обогнет Луну и вернется на Землю.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года.

Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
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