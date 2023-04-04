США согласны с РФ, что ядерную войну развязывать недопустимо

Вашингтон не усматривает признаков намерения Москвы применить ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что победителей в ядерной войне быть не может и развязывать ее недопустимо. Об этом заявил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не усматривает никаких признаков намерения Москвы применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. "Мы, безусловно, не видели признаков того, что господин Путин [президент России Владимир Путин] намеревается применить тактическое ядерное оружие на Украине или, откровенно говоря, где бы то ни было еще. Я бы вам напомнил, что министр иностранных дел [России Сергей] Лавров заявил недавно, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет", - сказал представитель Белого дома.