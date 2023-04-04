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Вечерняя Москва

В индустриальном парке «Руднево» запущено производство беспилотных авиационных систем

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Аэромакс
Аэромакс.
Источник изображения: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В индустриальном парке «Руднево» стартовал выпуск гражданских беспилотников. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В ноябре прошлого года мы приняли решение о создании на территории «Руднево» Федерального центра беспилотных авиационных систем. По сути это большой кластер, где будут созданы тысячи рабочих мест, — рассказал он.


Аэромакс.
Источник: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В марте на территории индустриального парка компания «Аэромакс» приступила к выпуску беспилотных авиационных систем вертолетного типа, предназначенных для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях. В будущем компания планирует разместить производства еще в трех корпусах «Руднево» и увеличить объемы выпуска БПЛА. Реализация проекта позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.


Аэромакс.
Источник: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого, индустриальный парк вместе с прилегающими территориями включили в состав ОЭЗ «Технополис «Москва». В парке готовы уже 18 производственных корпусов площадью порядка 120 тысяч квадратных метров, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Он уточнил, что используемые при строительстве индустриального парка технологии являются лучшими в мире.

Лейла Алиева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
БПЛА
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