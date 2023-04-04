Крыло самолёта ТВРС-44 будут собирать в Смоленской области

В кооперации по производству турбовинтового самолёта ТВРС-44 «Ладога» Смоленский авиационный завод будет собирать полноценный кессон крыла и крыло в сборе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод» Андрей Топорков на встрече с врио областного губернатора Василием Анохиным.

«Перспективные планы, начиная с 2026 года, – по 25-30 комплектов крыла в сборе для ТВРС-44 "Ладога"», – рассказал Топорков.

Самым крупным подрядчиком в создании 44-местного самолёта «Ладога», который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает Уральский завод гражданской авиации, стал самарский завод «Авиакор». Об этом 21 марта 2023 года, на заседании штаба по устойчивости экономики в правительстве Самарской области рассказал гендиректор самарского авиастроительного предприятия Алексей Гусев.

По его словам, контракт с УЗГА был подписан в середине марта. «Мы должны сделать четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолёта. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнём активно производить новую технику», – приводит пресс-служба правительства Самарской области слова гендиректора «Авиакора».

Окончательная сборка самолёта будет вестись на площадке УЗГА в Екатеринбурге.