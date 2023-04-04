Войти
Авиация России

Крыло самолёта ТВРС-44 будут собирать в Смоленской области

148
0
0
Турбовинтовой самолет ТВРС-44 «Ладога»
Турбовинтовой самолет ТВРС-44 «Ладога».
Источник изображения: ixbt.com

В кооперации по производству турбовинтового самолёта ТВРС-44 «Ладога» Смоленский авиационный завод будет собирать полноценный кессон крыла и крыло в сборе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод» Андрей Топорков на встрече с врио областного губернатора Василием Анохиным.

«Перспективные планы, начиная с 2026 года, – по 25-30 комплектов крыла в сборе для ТВРС-44 "Ладога"», – рассказал Топорков.

Самым крупным подрядчиком в создании 44-местного самолёта «Ладога», который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает Уральский завод гражданской авиации, стал самарский завод «Авиакор». Об этом 21 марта 2023 года, на заседании штаба по устойчивости экономики в правительстве Самарской области рассказал гендиректор самарского авиастроительного предприятия Алексей Гусев.

По его словам, контракт с УЗГА был подписан в середине марта. «Мы должны сделать четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолёта. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнём активно производить новую технику», – приводит пресс-служба правительства Самарской области слова гендиректора «Авиакора».

Окончательная сборка самолёта будет вестись на площадке УЗГА в Екатеринбурге.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-140
Компании
Авиакор
Минпромторг РФ
Похожие новости
16.09.2016
"Антонов": рейс в никуда
22.04.2015
Увечный двигатель — часть I
10.07.2013
Наши скоростные суда на подводных крыльях завоюют рынок ЕС
28.05.2013
Дмитрий Рогозин «накачает» рублем российский авиапром
19.04.2013
Об авиастроении в России
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
19.08.2011
Минтранс не видит необходимости в программе по утилизации самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров