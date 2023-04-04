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ТАСС

Летчики Балтийского флота проводят в Калининградской области учения с боевыми стрельбами

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Один из четырех построенных в 2022 году для Морской авиации ВМФ России на Иркутском авиационном заводе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" истребителей Су-30СМ2 (бортовой номер "85 синий"), ноябрь 2022 года
Один из четырех построенных в 2022 году для Морской авиации ВМФ России на Иркутском авиационном заводе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" истребителей Су-30СМ2 (бортовой номер "85 синий"), ноябрь 2022 года.
Источник изображения: Kirill Mushak

В учениях принимают участие более 15 самолетов, а также свыше 300 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Экипажи более 15 самолетов смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота задействованы в летно-тактических учениях с боевыми ракетными, пушечными стрельбами и бомбометанием в Калининградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых всепогодных истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2, штурмовиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26 разыгрывают тактические эпизоды задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что, в частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю, стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым целям на одном из полигонов на востоке Калининградской области.

Во время вылетов экипажи проведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбы из пушечного вооружения самолетов, сбросят бомбы весом от 100 кг до 500 кг, отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Отмечается, что все учебно-боевые задачи летчики морской авиации будут выполнять как в дневное, так и в ночное время.

"Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Всего в учении задействовано более 15 самолетов, а также свыше 300 военнослужащих авиаполка морской авиации Балтийского флота", - сказали во флотской пресс-службе. 

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Ан-26
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Су-30
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БФ
Военные учения
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