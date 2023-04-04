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РИА Новости

Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Аксенов пообещал Зеленскому ждать, встретить и похоронить в ответ на угрозу наступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил в Telegram-канале на угрозу президента Украины начать контрнаступление.

"Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним", — написал он.

Так глава Крыма прокомментировал выступление Зеленского, в котором тот заявил, что украинская армия вскоре начнет масштабные боевые действия, и пригрозил российским войскам уничтожением. При этом ранее он признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружений, поставки которого ожидаются с Запада.

В России не раз предупреждали, что нападение на полуостров станет для Украины губительным. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует "неизбежное возмездие" с применением любых видов оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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