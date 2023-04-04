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В России объяснили использование самого смертоносного оружия на Украине

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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» необходимы российской армии на Украине для ведения боев на передовой. Необходимость использования российского оружия, ранее названного военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) самым смертоносным, объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

«За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой, и для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку», — сказал специалист.

По его словам, ТОС может доставляться в зону боевых действий военно-транспортными самолетами.

О том, что ВДВ РФ впервые получили системы «Солнцепек», сообщили в марте в Минобороны.

В том же месяце военные ВСУ заявили, что при залпе «Солнцепеком» практически невозможно выжить.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
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