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РИА Новости

ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Армия Белоруссии при проверке боеготовности перейдет в режим военного времени

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Вооруженные силы Белоруссии при проверке боеготовности будут переведены в режим военного времени, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению. Проверка будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности", – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Проверка боеготовности вооруженных сил стартовала в Белоруссии 3 апреля. Мероприятия "позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности", а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки.

Ранее радио Sputnik сообщило, как МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Таджикистан
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Военные учения
Ядерный щит
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