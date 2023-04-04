Байденовская "толерантность" разрушит американскую армию изнутри

Fox News: воук-идеология Байдена довела американские вооруженные силы до упадка

Согласно недавнему докладу американские войска приходят в упадок по вине Байдена и его администрации. Пропагандируемый ими воукизм и политизация вооруженных сил отталкивают народ от службы и ослабляют армию изнутри, сообщает CNN. Итог: страна "шокирующе" слабо подготовлена к боевым действиям.

Цифры в новом докладе о состоянии наших вооруженных сил просто шокируют.

У вооруженных сил США есть одна задача: защищать нашу страну от внешних врагов. Наша армия как никогда привержена этой миссии. Но, согласно будоражащему мысль новому докладу конгресса, способность американских солдат выполнять свою работу подрывается нашими гражданскими руководителями оборонных ведомств, которые больше заинтересованы в идеологической обработке армии и ее партийной политике, чем в обеспечении ее готовности к боевым действиям.

"Отчет национальной независимой группы об исследовании состояния ВС США и их боеготовности" — это срочное предупреждение о политизации, которая подкрадывается к Пентагону, и ее разрушительном воздействии на национальную оборону Америки. Как уточняется в докладе, повальная приверженность работников администрации Байдена политике "воукизма" и его идеологии становится опасной помехой, отвлекающей военнослужащих мужчин и женщин, которые подписались на защиту и оборону родины, а не на демонстрацию сигналов о своей "воук-добродетельности".

Статистика, представленная в докладе, просто шокирует.

В прошлом году армия не выполнила план по военному набору на 25%. Ожидается, что в текущем году ситуация будет еще хуже. Военно-морской флот, ВВС и корпус морской пехоты начали новый финансовый год в октябре прошлого года с недобором личного состава — 50% от обычного ежегодного показателя. Общественное доверие к вооруженным силам стремительно падает, и даже семьи военных, из которых в армию приходит большинство новобранцев, стали менее склонны рекомендовать им службу.

Чем объясняется такой спад? Согласно ноябрьскому опросу, наиболее распространенными объяснениями были "чрезмерная политизация военного руководства" и "расширяющаяся практика „воукизма“, подрывающая оборонную эффективность". Другое исследование показало, что 65% солдат, находящихся на действительной службе, обеспокоены политизацией армии, в том числе учебными программами по "воук-идеологии", и снижением стандартов физической подготовки, ориентированных на "равноправие".

Показатели удержания кадрового состава в войсках также снижаются, — и по тем же причинам. Как отмечается в отчете, "широко распространившееся мнение о том, что небоевые задачи ставятся высшим военным руководством в приоритет, может оттолкнуть опытных, квалифицированных и знающих бойцов, стимулируя их ранний уход со службы".

Неслучайно последний ежегодный Индекс военной мощи США, составленный фондом Heritage Foundation, оценивает боеготовность наших вооруженных сил как "слабую".

На всех этажах военной иерархии идеология команды Байдена, ориентированная на категории DEI — "разнообразие, равенство и инклюзивность", ослабляет привычные армейские этические нормы, основанные на таких ценностях, как "мужество, честь и самопожертвование", от которых зависят боевой дух солдат, уважение сослуживцев и успех.

Министерство обороны рекламирует свои программы обучения "разнообразию, равенству и инклюзивности" чуть не как дополнительную подготовку на уровне колледжа (правда, третьеразрядного). По-видимому, оно не подозревает, что структура, которой оно руководит, "по своему замыслу предназначена исключительно для того, чтобы обеспечивать боеготовность армии".

Политизированные инициативы, такие как DEI, всегда порождают огромную бюрократию, которая отвлекает рядовых работников и служащих от их реальных обязанностей. И ВС от этого совершенно не застрахованы. В отчете о военно-морском флоте, составленном для членов конгресса, отмечается, что сегодня "небоевые учебные программы потребляют огромные ресурсы военно-морского флота, засоряют реальную службу сторонними задачами, создают „административное болото“ и монополизируют драгоценное время обучения".

Министерство обороны Байдена иногда кажется больше заинтересованным в "цивилизационной войне", чем в военной подготовке личного состава и повышении его боевой эффективности. Пентагон теперь оплачивает дорожные расходы на аборт женщинам-военнослужащим, празднования "Дней гордости ЛГБТ" на военных базах и занятия, на которых изучаются истории конкретных трансвеститов.

В бюджете Пентагона на 2023 год предусмотрено выделение 34,2 миллиона долларов на охоту на ведьм за "экстремистскую" (что в мире Байдена называется "консервативной") политическую деятельность в армейских рядах. Правда, даже собственное исследование нашего Министерства обороны показало, что менее 0,005% из 2 миллионов действующих военнослужащих были связаны с какой-либо "экстремистской" деятельностью.

Китай, Россия, Северная Корея, Иран... У нас нет недостатка в реальных угрозах, с которыми нужно бороться, и новые вызовы еще грядут. Но, поскольку Пентагон Байдена продолжает сосредотачиваться на вымышленных опасностях, конгресс должен вмешаться, чтобы восстановить в армии высокий боевой дух и обеспечить необходимый уровень готовности вооруженных сил.

В "Отчете национальной независимой группы об исследовании состояния ВС США и их боеготовности" предлагаются несколько неотложных реформ в вооруженных силах. Программы DEI следует исключить из курса боевой подготовки Пентагона, а политические инициативы нужно переключить на повышение обороноспособности армии. Стандарты физической подготовки должны быть разработаны для защиты американского народа, а не для соблюдения нелепых демографических и этнических квот.

Высокая боеготовность армии не просто выигрывает войны — она их сдерживает. Сейчас, когда через Атлантический океан от нас в Европе бушует серьезный военный конфликт, а в Тихом океане неумолимо разгорается новая холодная война, совсем не время забывать об этом, — тем более из-за юношеских политических увлечений администрации.

Американскому народу нужны патриоты, чтобы противостоять нашим противникам и защищать нашу страну и наши ценности. Те, кто служат в военной форме на наших базах по всему миру, уже встали на нашу защиту. Теперь настала очередь тех, кто находится на Капитолийском холме, внести свой вклад в наше общее дело.

Авторы: Майкл Уолтц (Michael Waltz) — член палаты представителей США, член Комитета по делам вооруженных сил, Комитета по разведке и Комитета по иностранным делам. Он также является ветераном войны в Афганистане, бывшим советником Белого дома по борьбе с терроризмом и автором книги "Воин-дипломат: битвы зеленых беретов от Вашингтона до Афганистана". Кевин Робертс (Kevin Roberts) — президент фонда Heritage Foundation.