Руководителям судостроительного подрядчика ВМС США предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве

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Федеральная прокуратура США заявила, что трое мужчин из Алабамы организовали многомиллионную схему мошенничества с бухгалтерским учетом у оборонного подрядчика, который строит корабли для американских ВМC.

Американское министерство юстиции объявило, что гражданам было предъявлено обвинение в заговоре с целью ввести в заблуждение акционеров и инвесторов относительно финансового положения судостроительной компании Austal USA из Мобила, штат Алабама, примерно с 2013 года как минимум по июль 2016 года.

По данным Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, бывший президент Austal USA Крейг Персиваль, нынешний директор по финансовому анализу Джозеф Ранкель и бывший директор программы компании Littoral Combat Ships Уильям Адамс стремились искусственно занизить смету расходов на кораблестроение проектов американских ВМС на десятки миллионов долларов.

Трио заведомо знало, что расходы Austal USA растут и превышают запланированные, но приказало другим снизить смету расходов, чтобы соответствовать бюджету доходов оборонного подрядчика и финансовым прогнозам. Другими словами, сознательно занижали стоимость работ, чтобы получить заказ, а потом сообщали, что смета выросла по ряду причин, добиваясь повышения финансирования из бездонного американского военного бюджета.

Следователи заявили, что обвиняемые скрыли учетную метрику, известную как «оценка по завершении» в отношении нескольких боевых кораблей прибрежной зоны ВМС США. Это, в свою очередь, привело к ложным данным по учёту прибыли компании в публичных финансовых отчетах.

В ходе расследования министерство юстиции США сделало выводы, что мошенники сделали это отчасти для поддержания и увеличения стоимости акций компании, и когда в конечном итоге стало известно о более высоких затратах, цена акций значительно упала, и материнская компания Austal USA, Austal Limited, списала более 100 миллионов долларов.

Austal USA является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Austal Limited, австралийской компании, акции которой торгуются на внебиржевом рынке США посредством американских депозитарных расписок, а также торгуются на Австралийской фондовой бирже. Представитель Austal USA сообщил, что компании известно об обвинениях и гражданских исках, поданных против трех бывших сотрудников компании.

В случае признания виновным фигурантам грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре и каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающему финансовое учреждение.