Обращение президента РФ В. Путина по случаю Дня войск национальной гвардии РФ.

dikGAZETE: Россия ответила Западу на развязанную им экономическую и информационную войну

Подписание указа о новой концепции внешней политики России стало объявлением Западу дипломатической войны в ответ на развязанное им экономическое и информационное противостояние, пишет dikGAZETE. Политические стратегии Москвы всегда увенчивались успехом, и этот раз исключение не станет, уверен автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о подписании указа об утверждении новой концепции внешней политики России.

А министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании озвучил детали новой внешнеполитической стратегии.

Прежде чем рассмотреть подробности объявленной всему миру новой доктрины, следует напомнить, какой стратегии внешней политики придерживались западные страны в отношении России в недавнем прошлом.

Особенно с точки зрения НАТО Москва всегда рассматривалась в качестве угрозы, при этом планировалось достичь российских границ и нейтрализовать страну. Об этом было открыто сказано всему миру еще на саммите альянса в Мадриде.

Западные страны начали экономическую и информационную войну против России еще до того, как украинский кризис перетек в специальную военную операцию.

Россию пытались расколоть изнутри через Алексея Навального. Предполагалось, что внутренние беспорядки в стране ослабят Кремль.

Утверждалось, что Навального отравили российские агенты. Пока Навальный лечился в Германии, предложения России о проведении независимого расследования и обнародовании проб, взятых у оппозиционера, были отвергнуты. Потому что западные страны использовали Навального исключительно для дезинформации и разжигания внутренних беспорядков в России. Конкретных доказательств не было.

На самом деле Навальный не был отравлен. Все невиновны, пока не доказано обратное.

Запад, отвергнувший предложение Москвы о независимом расследовании, фактически раскрыл свои планы.

Инициирование новых переворотов в соседних с Россией странах, создание биологических лабораторий на Украине, сохранение на столе ядерной опции против России были среди планов западных стран по ее уничтожению.

Однако замыслы Запада перевернулись с ног на голову с началом российской армией специальной военной операции на Украине.

США и Европа, которые изо всех сил накачивали Украину оружием, желали уничтожить Россию в экономическом отношении, поддерживали группировки, планировавшие террористические акты на российской территории, потерпели неудачу. Более того, народы атлантических стран разгневались на собственные правительства из-за Украины.

Во Франции, Германии и многих других странах разразились политические кризисы. И они продолжаются до сих пор.

В ответ на все это Россия объявила дипломатическую, а именно — гибридную, войну.

Я всегда нахожу внешнюю политику России успешной и считаю, что ее новая концепция подготовлена профессионально.

Так, было заявлено, что США и НАТО представляют реальную угрозу для России, и она принимает меры против этого.

В ответ на экономические атаки западных стран Россия определила альтернативные пути.

Объявлено, что Россия продолжит вести борьбу за многополярность мира во многих организациях, в том числе в ООН.

Перед лицом угрозы разработки биологического и химического оружия, что является одним из грязных военных инструментов Вашингтона, Москва продолжит расследование этих предположений.

Решено наращивать отношения с Абхазией и Южной Осетией против возможных нападений со стороны Грузии, находящейся под влиянием западных стран. Декларирована защита русского народа, чьи права, язык, культура попираются, как на Украине.

Поставлена цель развивать торговые, стратегические, дружественные отношения с Китаем, Индией, Ближним Востоком, исламскими странами, в том числе Турцией, и странами Африки.

Предложен план совместных действий с независимыми странами и организациями, реально защищающими свой суверенитет против США, объявивших себя «мировым жандармом».

На конфронтацию, начатую против России в прошлом без объявления, Москва решила ответить гибридной войной.

Соединенные Штаты и Европа начали войну против России, введя мир в заблуждение, при этом Москва ответит дипломатическими ходами.

В ответ на новую концепцию внешней политики Атлантика, которая уже начала психологически проигрывать России, должна предпринять следующие действия:

— отказаться от Украины;

— перестать представлять угрозы у российских границ;

— прекратить расширение НАТО;

— поверить в реальность того, что мир не однополярен;

— принять политические меры для построения более справедливого мирового порядка;

— сделать дипломатические шаги для построения благоприятных отношений с Россией;

— прекратить настраивать других стран против России;

— отказаться от разжигая биологической войны.

Если США и ЕС не выработают более позитивную политику в отношении России, то нестабильность в мире, к сожалению, продолжится.

Ответ России в виде гибридной войны — это новая стратегия, которая является исключительно самообороной.

Однако у западных стран не было и нет никакого справедливого основания начинать войну против России.

И они должны увидеть этот факт сейчас.

Существует множество примеров того, как Москва адекватно реагировала на каждый положительный шаг в отношении нее.

Тем не менее даже предложения по «гарантиям безопасности», которые Россия представила США, НАТО и западным странам, были отвергнуты без изучения.

Давайте помнить об этом.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)