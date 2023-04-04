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Столтенберг: трехсторонние переговоры о членстве Швеции в НАТО продолжатся

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Переговоры по шведскому членству в НАТО пройдут в трехстороннего формате с участием Турции, Швеции и Финляндии, рассказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса.

"Моя позиция заключается в том, что Швеция выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего соглашения по безопасности между Швецией, Финляндией и Турцией. … Несколько недель назад прошла очередная встреча в рамках трехстороннего механизма между Турцией, Финляндией и Швецией по членству, и такие встречи будут продолжены", — сообщил генсек НАТО в разговоре с журналистами перед встречей в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов альянса.

Столтенберг напомнил, что после того, как Швеция подала заявку на присоединение к НАТО, она получила от союзников гарантии безопасности и начала активную работу по интеграции со структурой блока, участвует во всех встречах. По словам генсека, присоединение к альянсу Финляндии также будет являться дополнительной гарантией безопасности Швеции

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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