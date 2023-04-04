Генсек Столтенберг: НАТО предоставила Украине более 65 млрд. евро военной помощи

ЦАМТО, 3 апреля. Страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 млрд. евро военной помощи", – сказал он накануне встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса.

Й.Столтенберг также приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. "Это может реально изменить ситуацию на фронте", – добавил генсек НАТО.