РФ и Таджикистан проводят совместные учения

Совместные учения ВС РФ и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Военные России и Таджикистана проводят совместные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях горной местности, вторгшихся на территорию союзного государства, а также управление подразделениями совместных сил при блокировании и уничтожении НВФ", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы общей численностью более 300 человек. Учения продлятся до 7 апреля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России стартовали учения РВСН с комплексами "Ярс".