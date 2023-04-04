Войти
РИА Новости

РФ и Таджикистан проводят совместные учения

138
0
0
Учения российских военнослужащих в Таджикистане. Архивное фото
Учения российских военнослужащих в Таджикистане. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото пресс-службы Центрального военного округа

Совместные учения ВС РФ и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Военные России и Таджикистана проводят совместные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях горной местности, вторгшихся на территорию союзного государства, а также управление подразделениями совместных сил при блокировании и уничтожении НВФ", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы общей численностью более 300 человек. Учения продлятся до 7 апреля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России стартовали учения РВСН с комплексами "Ярс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.08.2021
Начальник российского Генштаба назвал причиной деградации обстановки в Афганистане поспешный вывод иностранных войск
06.08.2021
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
29.07.2021
Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения в связи с угрозами из Афганистана
23.07.2021
Центральный военный округ направит штурмовые самолеты Су-25СМ на учения у границы с Афганистаном
23.07.2021
Более 230 тыс. человек задействованы в военных учениях в Таджикистане - Минобороны республики
20.05.2021
В Москве решили построить погранзаставу на таджикско-афганской границе
20.09.2019
Учения "Центр-2019": БПЛА "Груша", комплексы "Ирония" ВДВ и китайские истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров