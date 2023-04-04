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ТАСС

EOS договорилась о поставке Украине 100 управляемых боевых модулей

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ДУБМ Electro Optic Systems (EOS)
ДУБМ Electro Optic Systems (EOS).
Источник изображения: eos-aus.com

Речь идет о 100 ДУБМ и запчастях к ним

СИДНЕЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) подписала с украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" предварительное соглашение о поставке дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ) на сумму около $80 млн. Об этом в понедельник сообщила EOS.

Речь идет о 100 ДУБМ и запчастях к ним, название модели не приводится. Поставки будут осуществляться с 2023 по 2024 год по итогам демонстрационных испытаний, которые начнутся в ближайшие недели. "Спецтехноэкспорт" вправе досрочно прервать действие контракта, отмечается в сообщении.

Как пояснил глава EOS Андреас Швер, ДУБМ устанавливаются на башни танков или бронетранспортеров и позволяют экипажу вести огонь, не подвергая себя опасности - система автоматически наводится на цели и отслеживает их. Швер, слова которого приводит телекомпания ABC, заверил, что соглашение предполагается выполнять не за счет австралийских налогоплательщиков. Его заключению способствовал посол Украины Василий Мирошниченко, добавил глава компании. 

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Страны
Австpалия
Украина
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