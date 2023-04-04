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РИА Новости

Замглавы Минобороны провел переговоры с премьером Мьянмы

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Замглавы Минобороны Фомин обсудил военное сотрудничество с премьером Мьянмы

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российская делегация во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым провела переговоры в Нейпьидо с премьер-министром, верховным главнокомандующим Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей", - сказали в российском военном ведомстве.

Там отметили, что стороны подтвердили планы по углублению диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках "СМОА плюс".

"С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога. Переговоры прошли в откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям, способствовали упрочению двусторонних контактов в области обороны", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В состав российской делегации также вошли представители руководства ОАК и "Рособоронэкспорта".

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Мьянма
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