Лидер Румынии выступил за расширение присутствия НАТО в районе Черного моря

Клаус Йоханнис, президент Румынии, высказался за расширение присутствия Североатлантического альянса в районе Черного моря в целях укрепления безопасности региона.

"Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Черном море", — сказал Йоханнис на пресс-конференции по результатам встречи с Олафом Шольцем, канцлером Германии.

Ранее Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, сообщил, что администрация к началу лета собирается разработать стратегию, касающуюся Черного моря. При разработке документа Вашингтон исходит из того, что три страны черноморского побережья — уже члены НАТО, а Украина — дружественное США государство.