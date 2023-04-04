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Лидер Румынии выступил за расширение присутствия НАТО в районе Черного моря

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Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Клаус Йоханнис, президент Румынии, высказался за расширение присутствия Североатлантического альянса в районе Черного моря в целях укрепления безопасности региона.

"Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Черном море", — сказал Йоханнис на пресс-конференции по результатам встречи с Олафом Шольцем, канцлером Германии.

Ранее Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, сообщил, что администрация к началу лета собирается разработать стратегию, касающуюся Черного моря. При разработке документа Вашингтон исходит из того, что три страны черноморского побережья — уже члены НАТО, а Украина — дружественное США государство.

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Страны
Германия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
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