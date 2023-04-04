Войти
Lenta.ru

В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»

134
0
0
Станция тропосферной связи «Гроза»
Станция тропосферной связи «Гроза».
Источник изображения: Виктор Молодцов

Серийное производство модернизированной станции тропосферной связи «Гроза» планируют начать в 2023 году. Об этом гендиректор научно-производственного предприятия (НПП) «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») Ринат Галеев сообщил ТАСС.

По его словам, в ходе испытаний усовершенствованный цифровой модем обеспечил скорость передачи данных до 50 мегабит в секунду.

Отмечается, что станция «Гроза» позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 километров в горных, труднодоступных и малонаселенных районах. Оборудование может передавать данные со скоростью до 25 мегабит в секунду в режиме тропосферной связи и до 155 мегабит в секунду в режиме радиорелейной связи.

В сентябре 2022 года «Росэлектроника» сообщила о начале производства загоризонтных станций связи «Гроза» для гражданского рынка. В этих станциях используют принцип отражения сигнала от тропосферы.

В августе 2022 года стало известно, что научно-производственное предприятие «Звукотехника» разрабатывает квантово-оптическую систему, позволяющую обеспечить гарантированной связью мобильные объекты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
23.02.2023
Ростех на выставке IDEX-2023
09.09.2022
Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания
21.10.2021
Новейший звуковой обнаружитель беспилотников от Ростеха прошел испытания
01.04.2021
Армия получила новейший комплекс управления ПВО
18.06.2020
В Ростехе запустят серийное производство беспилотных конвертопланов
20.05.2019
"Росэлектроника" представляет на HeliRussia-2019 радиоэлектронное оборудование для перспективной вертолетной техники
30.08.2016
"Ростех" намерен возродить класс рабочей интеллигенции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров