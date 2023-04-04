Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц

Песков подтвердил, что для работников некоторых сфер ужесточились правила выезда из России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил в интервью Financial Times ужесточение правил выезда из России для работников некоторых сфер.

Газета ранее утверждала, что российские службы безопасности конфискуют паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу.

"Для этого существуют более строгие правила. Где-то они документально закреплены, а где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках. С момента начала спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", — отметил Песков.

По его словам, решения зависят от конкретной сферы деятельности как компании, так и отдельного человека.

Представитель Кремля добавил, что подобные решения могут "быть более или менее чувствительными".