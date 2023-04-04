Премьер-министр Грузии считает, что никто не способен остановить конфликт на Украине

По словам Ираклия Гарибашвили, более 20% территории этой страны "превратились в полигон"

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что никто не в силах остановить военные действия на Украине, в результате чего значительные территории страны "превратились в полигон".

"Очень сложная ситуация в мире, в Европе такого вызова не было после Второй мировой войны. Мы видим, что происходит на Украине, война не прекращается, более 20% территории Украины уже превратились в полигон. Идет разрушительная война. Города, районы, села сравнивают с землей и никто не способен это остановить", - сказал он в понедельник на заседании правительства.

Как подчеркнул премьер, план врагов Грузии по "украинизации страны", то есть превращению ее в такой же полигон, и открытию "второго фронта" против РФ, провалился. Гарибашвили отметил, что экономический рост, снижение уровня инфляции и бедности, которые наблюдаются в стране, невозможны без сохранения мира.

Власти Грузии регулярно обвиняют отдельных западных, а также украинских политиков в попытке втянуть страну в военный конфликт с Россией. Президент республики Саломе Зурабишвили ранее заявила, что считает конспирологией разговоры о "втором фронте".