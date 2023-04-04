Войти
ТАСС

Премьер-министр Грузии считает, что никто не способен остановить конфликт на Украине

135
0
0
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили.
Источник изображения: www.bbc.com

По словам Ираклия Гарибашвили, более 20% территории этой страны "превратились в полигон"

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что никто не в силах остановить военные действия на Украине, в результате чего значительные территории страны "превратились в полигон".

"Очень сложная ситуация в мире, в Европе такого вызова не было после Второй мировой войны. Мы видим, что происходит на Украине, война не прекращается, более 20% территории Украины уже превратились в полигон. Идет разрушительная война. Города, районы, села сравнивают с землей и никто не способен это остановить", - сказал он в понедельник на заседании правительства.

Как подчеркнул премьер, план врагов Грузии по "украинизации страны", то есть превращению ее в такой же полигон, и открытию "второго фронта" против РФ, провалился. Гарибашвили отметил, что экономический рост, снижение уровня инфляции и бедности, которые наблюдаются в стране, невозможны без сохранения мира.

Власти Грузии регулярно обвиняют отдельных западных, а также украинских политиков в попытке втянуть страну в военный конфликт с Россией. Президент республики Саломе Зурабишвили ранее заявила, что считает конспирологией разговоры о "втором фронте". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
Россия
Украина
Похожие новости
21.03.2023
Инцидент с дроном показал, что главное в планах НАТО — Черное море
23.03.2022
Аляска до сих пор не дает Путину покоя
19.08.2019
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века
22.07.2015
Турецкий марш «Укроборонпрома»
01.07.2014
США готовы разоружаться
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров