НАТО считает, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО изучает все большее сближение Китая и России

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. НАТО считает, что "произошедшее на Украине" может повториться в Восточной Азии, альянс изучает все большее сближение Китая и России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО 4-5 апреля.

"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии, - заявил Столтенберг. - Министры обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой".