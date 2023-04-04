Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием

Песков назвал обучение белорусских экипажей управлять ядерным оружием прерогативой военных

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным оружием, заявил, что "если Путин говорил, значит, так и будет".

"Если Путин говорил, значит оно так и будет, так и происходит. Но в целом это, конечно, прерогатива наших военных", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля, а с 3 апреля приступят к обучению экипажей.