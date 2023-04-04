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ТАСС

В указе о создании фонда поддержки участников СВО учли предложения регионов

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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что субъекты РФ уже работают над созданием региональных отделений фонда

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Предложения по организации поддержи ветеранов специальной военной операции (СВО), которые поступили из регионов РФ, учли при формировании указа о создании Государственного Фонда поддержки участников СВО. Об этом сообщил в понедельник в Telegram-канале глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о создании фонда "Защитники Отечества". Организация будет заниматься поддержкой ветеранов СВО и участников боевых действий в Донбассе с 2014 года.

"Комиссией Госсовета были собраны предложения от регионов, которые учтены в указе. Субъекты РФ уже работают над созданием региональных отделений фонда", - написал Никитин.

В Новгородской области создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься работой с региональным отделением фонда, а также есть помещение, где ветеранам и их семьям будут оказывать всю помощь в режиме одного окна. По словам Никитина, в области также открыли набор социальных координаторов, которых специально обучат на базе Новгородского университета.

"Мы нацелены вернуть каждого бойца к нормальной жизни, восстановив их психическое равновесие, привлечь к патриотической работе со школьниками и студентами, сделать их успешную карьерную траекторию. Для этого мы строим многофункциональное пространство, где будет не только фонд но и все специалисты, которые это обеспечат", - написал Никитин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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