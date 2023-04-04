В указе о создании фонда поддержки участников СВО учли предложения регионов

Глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что субъекты РФ уже работают над созданием региональных отделений фонда

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Предложения по организации поддержи ветеранов специальной военной операции (СВО), которые поступили из регионов РФ, учли при формировании указа о создании Государственного Фонда поддержки участников СВО. Об этом сообщил в понедельник в Telegram-канале глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о создании фонда "Защитники Отечества". Организация будет заниматься поддержкой ветеранов СВО и участников боевых действий в Донбассе с 2014 года.

"Комиссией Госсовета были собраны предложения от регионов, которые учтены в указе. Субъекты РФ уже работают над созданием региональных отделений фонда", - написал Никитин.

В Новгородской области создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься работой с региональным отделением фонда, а также есть помещение, где ветеранам и их семьям будут оказывать всю помощь в режиме одного окна. По словам Никитина, в области также открыли набор социальных координаторов, которых специально обучат на базе Новгородского университета.

"Мы нацелены вернуть каждого бойца к нормальной жизни, восстановив их психическое равновесие, привлечь к патриотической работе со школьниками и студентами, сделать их успешную карьерную траекторию. Для этого мы строим многофункциональное пространство, где будет не только фонд но и все специалисты, которые это обеспечат", - написал Никитин.