В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии

Песков в ответ на вопрос о контроле ядерного оружия в Белоруссии напомнил слова Путина

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

"Я предлагаю вам ориентироваться на разъяснения Владимира Путина, которые он сделал в интервью Павлу Зарубину, он об этом там говорил, просто перечитайте", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто из стран будет контролировать тактическое ядерное оружие, передранное Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.