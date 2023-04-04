МНО Литвы намерено активизировать совместные с соседними странами закупки вооружений

ЦАМТО, 3 апреля. По информации МО Литвы, три балтийских государства намерены совместно реализовать ряд приоритетных закупок с целью усиления обороноспособности, включая приобретение РСЗО HIMARS, систем ПВО/ПРО, расширение ситуационной осведомленности на море, увеличение запасов боеприпасов и усиление ССО.

В рамках совместной закупки РСЗО Литва и Эстония подписали соглашения о приобретении HIMARS в конце 2022 года. Латвия планирует заключить сходное соглашение в этом году. Первые поставки установок в страны Балтии запланированы на 2025 год. Страны региона также активно участвуют в переговорах с США по вопросу интеграции HIMARS, включая обучение личного состава, техническое обслуживание и поддержку.

Подписанный МНО Литвы контракт предусматривает закупку 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, включая управляемые реактивные снаряды различных типов и оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. Общая стоимость закупки оценивается в 495 млн. долл. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год.

В 2021 году Литва, Латвия и Эстония подписали долгосрочный контракт на приобретение противотанковых гранатометов "Карл Густав". Литва выделяет на приобретение систем данного типа около 52 млн. евро. Размещенные заказы обновляются ежегодно.

В конце 2022 года Литва и Эстония объединились для подписания двух договоров о совместных закупках боеприпасов и медицинского оборудования (ROLE1 и ROLE2). В рамках процедуры закупки Литва приобретет медицинское оборудование на сумму около 20 млн. евро и боеприпасы на сумму около 60 млн. евро.

Еще один проект, находящийся в стадии переговоров, – совместное с Латвией приобретение патрульных катеров. Предварительная доля Литвы в потенциальном приобретении составляет около 20 млн. евро.

В 2023 году Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы планирует организовать, осуществить и согласовать закупки на сумму 753 млн. евро. Важнейшими проектами по укреплению боеспособности ВС Литвы в этом году являются:

- системы ПВО средней дальности (2-й этап);

- мобильная система ПВО ближнего действия MSHORAD (Maneuver-Short Range Air Defense);

- переносные тактические и мобильные комплексы РЭБ;

- микро-БЛА;

- пистолеты-пулеметы.