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РИА Новости

Военный аналитик объяснил, зачем "Солнцепеки" нужны ВДВ на передовой

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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Леонков: "Солнцепеки" нужны ВДВ для ведения боев на передовой

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Вооружение Воздушно-десантных войск РФ тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1 "Солнцепек" обусловлено тем, что помимо "традиционной" работы в тылу десантники в ходе спецоперации активно действуют на передовой, где им нужна мощная огневая поддержка, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что впервые ВДВ были переданы ТОС-1 "Солнцепек". В военном ведомстве отметили, что эти системы показали хороший результат при уничтожении укрепленных опорных пунктов противника в ходе СВО.

"За время СВО подход к ведению боевых действий Воздушно-десантными войсками начал меняться. До конфликта основным назначением ВДВ было действовать в тылу противника, сегодня же мы столкнулись с той ситуацией, что этот род войск применяется на передовой, и для успеха здесь десантникам необходимо усилить их огневую поддержку. Именно для этого, думаю, им был и передан "Солнцепёк", - сказал Леонков.

Эксперт отметил, что массогабаритные характеристики этой системы позволяют доставлять её в зону боевых действий аэромобильным способом - военно-транспортными самолётами. При этом Леонков подчеркнул, что "Солнцепёк" не может десантироваться, так как сегодняшний день в РФ нет необходимой для этого парашютной системы.

"Такие подразделения могут действовать не только на передовой: в случае захвата какого-либо плацдарма, где есть аэродром, на него можно высадить аэромобильную технику, в том числе танки и ту же ТОС-1", - добавил собеседник агентства.

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Страны
Россия
Продукция
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
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