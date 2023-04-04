Войти
Вестник Мордовии

"Адская молотилка" усилила огневую мощь "квадратной" самоходки

146
0
0

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Разработанные в 40-е годы в Советском Союзе 57-мм орудия АЗП-57 зенитного комплекса С-60 уже длительное время используются не по прямому назначению.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", эти пушки, прозванные в средствах массовой информации "адскими молотилками", в многочисленных войнах и локальных конфликтах в основном поражали наземные цели.

Как правило, "пятьдесят седьмые" устанавливали на различные автомобили, вроде военных "Уралов", "КамАЗов" и "КраЗов, а также на гражданские грузовики западных производителей.

В Сирии бойцы правительственных войск для этих целей приспособили унифицированные шасси высокой проходимости ГМ-578, на которые монтировались элементы зенитного ракетного комплекса 2К12Е "Квадрат" - экспортной версии хорошо зарекомендовавшего себя многолетней эксплуатацией ЗРК "Куб". Они успешно применялись еще во время октябрьской войны 1973 года, а в новом веке уже устарели, к тому же используемые в них ракеты выработали свой ресурс.

Поэтому высвободившимся гусеничным машинам решили найти несколько иное, но тоже боевое применение. Они, по сути, превратились в самоходные артиллерийские установки. На некоторые из них АЗП-57 смонтировали открыто, в других же поместили в подобие башен с круговым бронированием.

На дальности 4000 метров такая САУ могла успешно уничтожать любые цели, в том числе бронированные, вроде боевых машин пехоты, джипов с вооружением и др. Эффективны они были и против вражеской пехоты. Масса осколочно-фугасного снаряда - 2,8 килограмма. Скорострельность - 120 выстрелов в минуту.

Мощность дизельного двигателя - 280 л.с. Максимальная скорость облегченной машины могла превышать 50 км/ч. Запас хода по топливу - 300 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Похожие новости
27.11.2020
"Поразит сердце Европы". Шведские журналисты испугались военной мощи РФ
02.09.2019
Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня в зоне конфликта - Косачев
12.04.2018
Приплыли. Что могут сделать с сирийской армией два эсминца США
11.04.2018
На "графских" развалинах
17.05.2016
Интеллектуальная гонка вооружений
13.05.2016
Начальник департамента безопасности ОАО «Рособоронэкспорт» Валерий Варламов: «На выставке SOFEX-2016 мы представляем вооружение, которое уже отлично зарекомендовало себя при проведении масштабных антитеррористических операций»
28.11.2006
Израиль хотел бы считать закрытой тему использования "Хезболлой" российского оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 02:34
  • 47429
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.04 19:41
  • 92
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 03.04 17:56
  • 3
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 03.04 15:46
  • 35
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.04 10:30
  • 2
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 03.04 05:31
  • 2
Ростех порекомендовал к принятию на вооружение модернизированную самоходную пушку 2С25М
  • 02.04 01:38
  • 3
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 01.04 19:26
  • 1
Поражение Украины становится все реальнее
  • 01.04 12:26
  • 1
Новосибирских ракетчиков проверили на готовность действовать в быстроменяющейся обстановке
  • 01.04 11:36
  • 3
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 23:15
  • 6
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 19:46
  • 5
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров