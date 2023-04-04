"Адская молотилка" усилила огневую мощь "квадратной" самоходки

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Разработанные в 40-е годы в Советском Союзе 57-мм орудия АЗП-57 зенитного комплекса С-60 уже длительное время используются не по прямому назначению.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", эти пушки, прозванные в средствах массовой информации "адскими молотилками", в многочисленных войнах и локальных конфликтах в основном поражали наземные цели.

Как правило, "пятьдесят седьмые" устанавливали на различные автомобили, вроде военных "Уралов", "КамАЗов" и "КраЗов, а также на гражданские грузовики западных производителей.

В Сирии бойцы правительственных войск для этих целей приспособили унифицированные шасси высокой проходимости ГМ-578, на которые монтировались элементы зенитного ракетного комплекса 2К12Е "Квадрат" - экспортной версии хорошо зарекомендовавшего себя многолетней эксплуатацией ЗРК "Куб". Они успешно применялись еще во время октябрьской войны 1973 года, а в новом веке уже устарели, к тому же используемые в них ракеты выработали свой ресурс.

Поэтому высвободившимся гусеничным машинам решили найти несколько иное, но тоже боевое применение. Они, по сути, превратились в самоходные артиллерийские установки. На некоторые из них АЗП-57 смонтировали открыто, в других же поместили в подобие башен с круговым бронированием.

На дальности 4000 метров такая САУ могла успешно уничтожать любые цели, в том числе бронированные, вроде боевых машин пехоты, джипов с вооружением и др. Эффективны они были и против вражеской пехоты. Масса осколочно-фугасного снаряда - 2,8 килограмма. Скорострельность - 120 выстрелов в минуту.

Мощность дизельного двигателя - 280 л.с. Максимальная скорость облегченной машины могла превышать 50 км/ч. Запас хода по топливу - 300 км.