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Великобритания испытала тяжелых роботов

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H-UGV (heavy uncrewed ground system)
H-UGV (heavy uncrewed ground system).
Источник изображения: publishing.service.gov.uk

Великобритания впервые провела сравнительные испытания тяжелых сухопутных роботов H-UGV (heavy uncrewed ground system) зарубежного производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.

Отмечается, что в первых в истории Великобритании испытаниях H-UGV приняли участие компании, работающие в рамках программы Human-Machine Teaming. В течение двух недель в Бовингтоне испытывали машины Type-X компании Milrem Robotics, Wiesel от Rheinmetall и Robust компании Elbit.

В ходе испытаний учитывали несколько параметров, включая скорость, проходимость и работу систем связи. Уточняется, что к тяжелым системам относят дистанционно управляемые машины весом более пяти тонн.

Ранее «Курганмашзавод» заявил о готовности серийно производить роботизированные боевые машины пехоты. Роботизированную БМП-3 впервые показали на международном форуме «Армия-2022».

В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» сообщили, что российский боевой робот «Маркер» сможет нести оборудование для лазерной системы, способной поражать дроны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
БМП-3
Компании
Rheinmetall
Курганмашзавод
Проекты
Робот
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