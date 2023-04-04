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ТАСС

Фонд "Защитники Отечества" будет системно решать проблемы ветеранов СВО

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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Владимир Путин ранее подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества", направленного на поддержку участников СВО

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Создание фонда "Защитники Отечества" позволит системно решать вопросы и проблемы ветеранов специальной военной операции (СВО) на государственном уровне. Об этом ТАСС в понедельник заявила член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества", направленного на поддержку участников СВО. Куксенкова вошла в наблюдательный совет фонда.

"Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил идею о создании государственного фонда. И вот опубликован указ. Это говорит о важности работы, которая теперь будет системно реализована на государственном уровне. Наша "Служба сопровождения ветеранов СВО" Народного фронта, общаясь с бойцами, видит достаточно большое количество проблем, в первую очередь, это оформление документов и качество изготавливаемых протезов. Мы эти ситуации каждого конкретного человека озвучиваем, они не остаются без внимания государства. Внимание к участникам СВО, нашим героям - колоссальное", - сказал Куксенкова.

Она отметила, что создание фонда позволит системно и оперативно решать проблемы ветеранов СВО. "То, что президент ставит такой акцент на помощи и поддержке ветеранов СВО, означает, что многие существующие вопросы и проблемы будут решены системно и на государственном уровне. Это и медицинская помощь, и помощь с документами, и реабилитация ветеранов, и, конечно же, их протезирование" - добавила она.

"Для меня большая честь войти в состав наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". Могу сказать, что приложу все возможные усилия, чтобы решать проблемные ситуации. Работы впереди очень много", - заключила она. 

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Россия
Персоны
Путин Владимир
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