Нигерия согласилась проводить техобслуживание авиатехники ВВС Зимбабве

ЦАМТО, 3 апреля. Командующий ВВС Зимбабве в ходе визита в Нигерию обсудил вопрос об оказании технической помощи, в том числе в эксплуатации и обслуживании зимбабвийских самолетов F-7 и вертолетов Ми-35.

Как сообщает Defenceweb.co.za, командующий ВВС Зимбабве маршал авиации Элсон Мойо встретился со своим нигерийским коллегой маршалом авиации Оладайо Амао в Абудже в конце марта.

Как заявил Э.Мойо, ВВС Зимбабве хотели бы получить техническую помощь в области исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также технологий по эксплуатации и обслуживанию китайских истребителей F-7 и российских вертолетов Ми-35. По его словам, сотрудничество по этим направлениям представляет взаимный интерес для Зимбабве и Нигерии, поскольку ВВС обеих стран используют несколько аналогичных типов военной техники (включая F-7 и Ми-35).

Командующий ВВС Зимбабве отметил, что нигерийские ВВС за короткое время добились "выдающихся успехов" в сфере развития собственного технического потенциала, а зимбабвийская сторона, по его словам, вынуждена искать партнеров по решению технических проблем из-за введенных против страны западных санкций, которые ограничили возможность приобретения запасных частей для авиатехники и другого военного оборудования.

О.Амао, со своей стороны, заявил, что ВВС Нигерии готовы наладить взаимовыгодное партнерство с Зимбабве. Он подчеркнул, что в настоящее время ВС Нигерии поддерживает партнерские отношения со многими странами и готовы к сотрудничеству. Генерал добавил, что углубление сотрудничества между африканскими странами является гарантом решения многих проблем, в том числе в сфере безопасности, с которыми сталкивается "черный" континент.