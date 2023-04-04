Начальник расчета ЗРК "Бук" рассказал, как военные РФ впервые уничтожили снаряд GLSDB

Снаряд уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил начальник расчета ЗРК с позывным "Третий"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие зенитной ракетной бригады Восточного военного округа (ВВО) уничтожили запущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американский снаряд GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Об этом рассказал начальник расчета ЗРК с позывным "Третий" в видеосюжете телеканала "Красная Звезда".

28 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB.

"Изначально цель была на высоте 15 километров и со скоростью 550 [м/с], затем произошло отделение реактивного двигателя от самой бомбы и скорость значительно снизилась до 250 м/с. Высота стала 10, он вилял из стороны в сторону. Затем я получил команду на уничтожение этой цели - цель была успешно уничтожена", - сказал "Третий". В сюжете телеканала отмечается, что на счету этого ЗРК не только сбитые снаряды РСЗО, но и беспилотники противника.

Ранее в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказывал мнение о том, что уничтожение снарядов GLSDB возможно с помощью российских ЗРК малой и средней дальности "Тор-М2", "Бук-М3" и С-350.

"Бук" (по кодификации НАТО - Gadfly) - семейство самоходных ЗРК войсковой противовоздушной обороны для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. "Бук-М1" - наиболее ранняя версия ЗРК - сняты с вооружения ВС РФ предположительно в 2011 году.

GLSDB - высокоточный боеприпас для реактивных систем залпового огня, разработанный совместно шведским концерном Saab и американской корпорацией Boeing. Он состоит из высокоточной планирующей авиабомбы SDB и разгонной ступени от снаряда РСЗО. Боеприпас стартует с пусковой установки систем HIMARS и M270 MLRS. Всего на пусковой может быть размещено 6 боеприпасов. При наборе необходимой высоты SDB отделяется от ступени и выполняет управляемый планирующий полет на цель.