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ЦАМТО

Минобороны ФРГ пока исключило возможность отправки Украине дополнительных танков Leopard-2А6

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Танк Leopard-2А6
Танк Leopard-2А6.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

ЦАМТО, 3 апреля. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительных танков Leopard-2А6 сверх того количества, о котором было объявлено ранее, передает "РИА Новости".

"В настоящее время я не вижу возможности поставок дополнительных танков Leopard-2А6 сверх тех, о которых было объявлено", – сказал министр газете Welt am Sonntag.

Б.Писториус отметил, что у Германии, как и у других стран, "ограниченный запас" вооружений, и он как министр обороны "не может отдать все".

"Сейчас мы вместе с поляками и другими союзниками поставляем два батальона Leopard-2А4/А6, это немногим более 60 боевых танков. До следующего года добавится еще до четырех батальонов танков Leopard-1А5. Это еще более 100 танков. Наши американские и британские союзники также передадут танки. В среднесрочной перспективе, я думаю, вполне достижимо покрыть потребности Украины", – отметил глава МО ФРГ.

Минобороны Германии ранее подтвердило, что в минувший понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard-2А6, обещанных ранее правительством страны.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Шилка
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