Расчеты ЗРК "Тор-М1" ЦВО продолжают выполнять задачи в ходе СВО

ЦАМТО, 3 апреля. С начала проведения специальной военной операции расчет одного из ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 40 различных воздушных целей. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, машина предназначена для противовоздушной обороны действий различных сухопутных подразделений, выполняющих боевые задачи и в местах их сосредоточения, от ударов высокоточного оружия, управляемых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников.

Военнослужащие расчета используют радиолокационное оборудование комплекса, легко обнаруживают и уничтожают в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки проведение разведки и нанесения ударов по штурмовым подразделениям и технике ВС РФ. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей противника, после чего, ЗРК снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район боепитания.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК "Тор-М1" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Всего подразделением было уничтожено более 100 различных воздушных целей, таких как, вертолеты, ударные и разведывательные БЛА противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.