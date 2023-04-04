В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в Аравийском море, декабрь 2019 года.

Плановый доковый ремонт сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» проекта 11540 завершили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

«Спуск на воду из плавучего дока прошел в штатном режиме», — сказал собеседник агентства, добавив, что в ближайшее время корабль отправится в Балтийск для передачи заказчику.

«Ярослав Мудрый» вошел в состав Военно-морского флота России в 2009 году. Корабль получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35 и артиллерийскую установку АК-100 калибра 100 миллиметров. Также в арсенал корабля входят зенитные комплексы «Кортик» и «Кинжал».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что Балтийский флот в ближайшее время усилят тральщиком «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит».

В декабре 2022 года на ПСЗ «Янтарь» сообщили, что сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» завершил испытания после модернизации. Корабль выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом для проверки противовоздушной обороны.