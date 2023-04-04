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ЦАМТО

Главком ВМФ проконтролировал ход строительства военных объектов на Дальнем Востоке

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 апреля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на минувшей неделе совершил рабочую поездку на Дальний Восток для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры и выполнения ГОЗ.

Адмирал Николай Евменов посетил Владивосток, Большой Камень в Приморском крае и Вилючинск на Камчатке. Он оценил ход проведения строительных работ, выслушал доклады на местах и потребовал от подрядчиков неукоснительного соблюдения заявленных сроков строительства объектов военной инфраструктуры.

В гарнизоне подводных сил Тихоокеанского флота – Вилючинске – главнокомандующий ВМФ России осмотрел объекты строительства системы базирования новых подводных лодок и провел рабочее совещание по проблемным вопросам.

В настоящее время на Камчатке продолжается формирование и развитие современной комплексной системы базирования для атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок последнего поколения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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