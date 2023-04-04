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Интерфакс-АВН

Российские военные завершили учения со стратегическими комплексами "Ярс" в Сибири

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В ракетных войсках стратегического назначения завершилось командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Военнослужащие Новосибирского соединения РВСН в рамках командно-штабного учения выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что "расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения".

Стратегические ракетчики также решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, "в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".

"Подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения", - сообщили в Минобороны РФ.

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Военные учения
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