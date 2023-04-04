Украинский генерал заявил, что НАТО не может произвести достаточно боеприпасов для ВСУ

В ходе боевых действий Киев каждый день расходует тысячи снарядов, утверждает бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО не могут произвести достаточного количества боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире на YouTube-канале Diaspora UA бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос.

Как утверждает генерал, в ходе боевых действий на Украине каждый день расходуются "тысячи боеприпасов". "Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов], даже если они сейчас будут уже налаживать их выпуск", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian заявил, что странам Запада необходимо нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений. По его словам, текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость их производства.

20 марта министры иностранных дел и обороны ЕС утвердили план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля из трех этапов. Это срочные поставки Киеву 1 млн снарядов из имеющихся запасов в течение ближайших 12 месяцев, на что из Европейского фонда мира выделяется €1 млрд. Кроме того, 17 стран ЕС и Норвегия подписали проект совместных заказов на производство снарядов калибра 155 мм еще на €1 млрд, которые должны быть поставлены в течение двух лет. План также предусматривает налаживание новых производств снарядов в Европе с полной цепочкой поставок необходимых материалов.