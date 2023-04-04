Российская женщина-космонавт рассказала о влиянии политики на работу МКС

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина сообщила, что политическая обстановка никак не повлияла на взаимодействие экипажа Международной космической станции (МКС). Ее слова приводит РИА Новости.

«На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Кикина начнет послеполетную реабилитацию в США после полета на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. Реабилитация пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне силами российских врачей Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В марте Управление директора национальной разведки США заявило, что Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции, введенные из-за специальной военной операции.