Конгрессмен потребовал прекратить помощь Киеву, назвав вмешательство США катастрофой

Пол Госар отметил, что Америка уже потратила более $100 млрд "на ведение опосредованной войны"

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Вашингтон должен прекратить оказание военной помощи Киеву, вмешательство США в события на Украине привело к катастрофическим последствиям и массовой гибели людей. Об этом говорится в заявлении, распространенном конгрессменом Полом Госаром (республиканец от штата Аризона).

Законодатель отметил, что направил руководству комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США письмо, в котором потребовал "не включать никаких дополнительных средств" в бюджет на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) на вооружение для Украины. По его словам, на эти нужды вообще больше не следует выделять ни доллара.

"Американское участие в войне между Россией и Украиной стало грандиозной катастрофой, оно привело к сотням тысяч жертв среди военных и гражданских лиц, - пояснил Госар. - Каждый день без мира ставит под угрозу хрупкую безопасность, которой в течение десятилетий наслаждался мир, будучи свободным от разрушительного воздействия ядерного оружия. Америка впустую потратила более $100 млрд на ведение опосредованной войны, к которой мы не имеем отношения".

Как отметил законодатель, США "буквально распадаются на части", "разрушается инфраструктура, включая железные дороги, которые требуют немедленного внимания". По его словам, в стране остро строят проблемы бездомности, разгула преступности, распространения фентанила (опиодный синтетический анальгетик - прим. ТАСС), а также нелегальной миграции. "Короче говоря, Конгресс должен сосредоточить наши ограниченные ресурсы на американцах, не на Украине", - добавил республиканец.