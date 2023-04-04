Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году

Предположительно, дивизия будет сформирована в первой половине 2025 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дивизию подлодок спецназначения - носителей суперторпед "Посейдон" - планируется сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) к концу 2024 - началу 2025 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщил, что строительство объектов береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года. При этом в состав формируемой новой дивизии на ТОФ войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие субмарины.

Ранее ТАСС также сообщал, что АПЛ проекта 09852 "Белгород" продолжит службу в составе ТОФ, и уже изготовлен первый боекомплект суперторпед "Посейдон" для этой субмарины. Передача флоту подлодки без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время "Белгород" находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте. АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе "Севмаш".