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ТАСС

"Планшет-М-ИР" позволит применять выносные средства управления

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Работа командного наблюдательного пункта с использованием КСАУ-МН "Планшет-А"
Работа командного наблюдательного пункта с использованием КСАУ-МН "Планшет-А".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Комплекс построен на базе колесного бронеавтомобиля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский мобильный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" позволит управлять работой замаскированных командных пунктов с использованием решений, примененных в комплексе "Планшет-А". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"ВНИИ "Сигнал" в инициативном порядке проводит разработку перспективного комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона "Планшет-М-ИР", построенного на базе колесного бронеавтомобиля. По сравнению с существующими комплексами изделие "Планшет-М-ИР" будет обладать следующими преимуществами: <...> получение видеопотока от БПЛА в режиме реального времени для обеспечения корректировки огня, обеспечение ведения стрельбы высокоточными боеприпасами, применение выносных средств управления, основанных на технических решениях, разработанных в ОКР "Планшет-А", позволяющих вести управление из замаскированных командных пунктов", - сообщили в холдинге.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", "Планшет-М-ИР" обладает возможностью увеличения дальности связи с использованием радиостанций шестого поколения, а также спутниковой связи. Кроме того, он может сопрягаться со всеми средствами артиллерийской разведки.

Как ранее сообщал ТАСС гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, "Планшет-М-ИР" сможет оперативно обмениваться информацией с такими комплексами, как "Ястреб-АВ", "Улыбка-М" и другими. Устройство размещается на базе бронеавтомобиля повышенной проходимости "Атлет". 

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Страны
Россия
Продукция
Улыбка-М
Проекты
БПЛА
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