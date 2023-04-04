"Планшет-А" сможет управлять стрельбой всеми применяемыми МО РФ боеприпасами

Устройство станет более компактным и сможет работать 24/7

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый российский мобильный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" после модернизации получит возможность управлять стрельбой всеми типами боеприпасов, применяемых Минобороны России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"ВНИИ "Сигнал" в настоящее время проводит модернизацию комплекса управления артиллерийским огнем "Планшет-А" по двум направлениям: модернизация программного обеспечения и модернизация аппаратного состава комплекса. Наряду с тем, что комплекс способен обеспечивать стрельбу всеми типами боеприпасов, применяемыми в настоящее время министерством обороны, в доработанном программном обеспечении за счет применения элементов поддержки принятия решения позволяет существенно сократить время подготовки к открытию огня. После получения координат целей командир артиллерийского подразделения буквально в несколько кликов обеспечивает расчет установок для стрельбы и их передачу до конкретных орудий. По результатам модернизации программного обеспечения комплекс "Планшет-А" способен управлять стрельбой всеми типами боеприпасов для всей номенклатуры артиллерийских средств поражения, применяемых в настоящее время Министерством обороны Российской Федерации", - сообщили в холдинге.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", в результате модернизации аппаратной части "Планшет-А" получит более компактные размеры и возможность работать в режиме "24/7".

"Планшет-А" - первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии. Он был представлен на форуме "Армия-2020", тогда же гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов сообщил о заключении первых госконтрактов с Минобороны РФ на его производство.