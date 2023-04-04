Советский "Контакт" в ВСУ возможно навесят на Challenger 2 и М1А1 Abrams

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Вслед за Leopard 2 разработанную еще в Советском Союзе динамическую защиту первого поколения могут получить отправленные Украине Challenger 2, а также ожидаемые позже американские М1А1 Abrams.

Как отмечает "РГ: русское оружие", по крайней мере, вопрос об оснащении "Контактом" британских танков уже обсуждался. Пока они участвуют во всякого рода пропагандистских показах без дополнительной "реактивной брони", однако не исключено, что в скором времени ее все же попытаются навесить.

Интересно, что еще во время первой войны в районе Персидского залива в 1991 году направленным туда Challenger усилили стойкость к кумулятивным боеприпасам лобовых и бортовых проекций.

Аналогичные меры были предприняты и во время агрессии против Ирака 2003 года. Правда, как оказалось, установленный комплект ROMOR не всегда эффективно защищал наиболее уязвимую нижнюю лобовую деталь корпуса. При этом масса танка с такими усовершенствованиями приблизилась к рекордным 75000 кг.

Командование британской армии в настоящее время не рискнуло делиться с ВСУ модернизированными образцами, ограничившись предоставлением "голых" машин.

Американцы, оккупировавшие Ирак, также озаботились живучестью своей тяжелой гусеничной техники, когда стали нести существенные потери от ручного противотанкового оружия.

В результате были созданы специальные комплекты для ведения боевых действий в городских условиях, предусматривающие установку бортовой динамической защиты.

Кстати, в качестве одного из кандидатов на монтаж на танки Abrams рассматривался украинский "Нож". Его испытали за океаном, выяснили все возможности (которые оказались не столь выдающимися, как утверждалось в украинской рекламе) и от дальнейших закупок отказались.

Практически со стопроцентной гарантией можно утверждать, что и М1А1, если прибудут, также не будут иметь усиленной брони, и их аналогично попытаются "украсить" "Контактом-1".