США быстро проиграют войну с Китаем из-за краха их ВПК

Foreign Affairs: конфликт на Украине показал, насколько США не готовы к войне с Китаем

ВПК США терпит крах в связи с украинским конфликтом, выявившим системные недостатки американской военной промышленности, пишет Foreign Affairs. Необходимы кардинальные изменения в этой сфере, иначе Америка проиграет войну с Китаем за первые несколько недель, считает автор статьи.

Лидеры обеих политических партий в США согласны с тем, что страна оказалась наглухо вовлеченной в стратегическое соперничество с Китаем. В Стратегии национальной обороны администрации Байдена, обнародованной в 2022 году, прямо говорится, что Китай представляет собой «наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США». Чтобы не отставать от этого определения, член палаты представителей от Висконсина республиканец Майк Галлахер, председатель Специального комитета палаты по Китаю, созданного в январе, охарактеризовал американо-китайское противостояние как «экзистенциальную борьбу за то, как будет выглядеть жизнь в ХХI веке». Сейчас как никогда легко понять, что сегодняшнее соперничество Вашингтона и Пекина перерастает в затяжной региональный конфликт, такой как война в Тайваньском проливе.

Война всегда страшна, но еще хуже, когда твоя страна к ней не готова. И действительно, военно-промышленная база США недостаточно развита, если Америка и Китай начнут прямую конфронтацию. В 2022 году Центр стратегических и международных исследований (CSIS), где я работаю старшим вице-президентом, провел кабинетную симуляцию развития событий в том случае, если Китай осуществит десантное вторжение на Тайвань в 2026 году. Это моделирование показало, что Соединенные Штаты быстро исчерпают текущие запасы вооружений в первые несколько недель войны. Некоторые критически важные боеприпасы, такие как дальнобойные высокоточные снаряды, скорее всего, закончатся менее чем за неделю. Чтобы избежать этого дефицита, Соединенным Штатам необходимо увеличить производство оружия, но сделать это быстро будет крайне сложно.

Не менее тревожно и то, что эти пробелы подрывают саму концепцию сдерживания — стержень военной стратегии Соединенных Штатов, — потому что они показывают всем, что Америка не может вынести затяжной войны. Китай не совершил той же ошибки. По некоторым оценкам правительства США, Пекин разворачивает высокотехнологичные системы вооружения и военного оборудование в пять-шесть раз быстрее, чем Вашингтон. Кроме того, КНР будет вести войну в Тайваньском проливе на своем «заднем дворе», имея легкий доступ к собственной промышленной базе. Соединенным Штатам придется сражаться за 14 000 километров от берегов Калифорнии.

Часы тикают. В марте 2021 года адмирал Фил Дэвидсон, в то время командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, предсказал, что Китай может вторгнуться на Тайвань «в течение этого десятилетия, а фактически в течение следующих шести лет». А президент США Джо Байден уже неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты вмешаются военным путем в случае нападения Китая на Тайвань. В этой напряженной международной обстановке Америке нужна национальная стратегия, которая оживит ее отстающий ВПК — так же, как администрация Рузвельта укрепила военный потенциал страны в 1930-х и начале 1940-х годов. К счастью, у Вашингтона есть прочная основа для развития ВПК, мощная промышленная база и богатые традиции технологических инноваций.

Сжигание боеприпасов

Военный конфликт на Украине стал одним из первых признаков того, что в военно-промышленном комплексе США имеются проблемы.

После начала военной спецоперации Вашингтон предоставил Киеву огромное количество вооружений, от противотанковых ракетных комплексов Javelin до высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и зенитных систем Stinger. Эта военная помощь помогла украинским военным остановить наступление России. Но она дорого обошлась американцам. Скорость, с которой ВСУ расходуют боеприпасы на Украине, создает огромную нагрузку на военную промышленность США.

За год военной фазы конфликта на Украине американская военная помощь достигла по стоимости ошеломляющих 32 миллиардов долларов. Многие системы вооружения и боеприпасы поступили непосредственно из военных запасов США, что истощило арсеналы страны. Соединенные Штаты, например, предоставили Украине более 8500 ПТРК Javelin, 1600 ПЗРК Stinger и 38 РСЗО HIMARS в период с февраля 2022 года по март 2023 года. Оказание этой помощи было правильным решением, поскольку оно помогло приостановить быстрое продвижение России на Украине. Но это были и те системы, которые Соединенные Штаты могли бы использовать для обучения американских войск или для создания запасов в Индо-Тихоокеанском регионе для будущей войны.

Количество ПТРК Javelin, переданных Украине за первые шесть месяцев конфликта, равно тому количеству, которое Соединенные Штаты обычно производят в течение семи лет. Этот объем перегрузил производственную линию ракет Javelin, которая стала нуждаться в крупных финансовых вливаниях со стороны Министерства обороны для пополнения запасов. Даже при ускоренных темпах производства, скорее всего, потребуется несколько лет, чтобы пополнить запасы «джавелинов», «стингеров» и других востребованных вооружений. Кроме того, сами по себе темпы экспорта ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, HIMARS, управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) и противокорабельных ракет Harpoon могут означать, что на американских армейских складах скоро не будет достаточно боеприпасов, чтобы соответствовать требованиям военных планов США в отношении Китая и России.

В более широком смысле конфликт на Украине продемонстрировал, что войны великих держав — особенно войны на истощение — являются промышленными конфликтами. Усилия по развертыванию, вооружению, боевому и продовольственному снабжению вооруженных сил являются монументальной задачей, а массовое потребление оборудования, систем, транспортных средств и боеприпасов требует крупномасштабной промышленной базы для пополнения запасов. В отдельные дни российская армия выпускает по 50 тысяч артиллерийских снарядов по украинским военным позициям. Украина также сжигает боеприпасы с бешеной скоростью, выпуская за пять дней столько 155-миллиметровых снарядов, сколько Соединенные Штаты производят за месяц. Между тем, истребители, основные боевые танки, артиллерия и беспилотники с обеих сторон тоже быстро уничтожаются или выходят из строя и постоянно нуждаются в замене или ремонте.

Больше ракет

Военно-промышленный комплекс США столкнется с еще большими проблемами, если в Азии разразится война. Чтобы понять сложности и проблемы войны в Тайваньском проливе, CSIS провела более двадцати моделирований китайского вторжения на Тайвань. В военной игре отставные офицеры и гражданские специалисты играли роли военачальников из Китая, Японии, Тайваня, США и других участников. Используя оперативную карту западной части Тихого океана и карту Тайваня для наземных боев, игроки по очереди осуществляли боевые действия, такие как запуск баллистических ракет и развертывание авианосцев.

Практически в каждой такой итерации военной игры Соединенные Штаты за три недели конфликта использовали более 5000 ракет большой дальности различных типов. Среди самых важных боеприпасов для предотвращения захвата Китаем всего Тайваня — высокоточные ракеты, в том числе, запускаемые с американских подводных лодок. И вот они-то как раз быстро заканчивались в военных играх. То же самое относится и к корабельным боеприпасам, таким как ракета SM-6, которые в таком конфликте также будут израсходованы в больших количествах.

Противокорабельные крылатые ракеты представляют собой особенно яркий пример. В каждой итерации военной игры CSIS Соединенные Штаты расходовали запасы противокорабельных крылатых ракет в течение первой недели конфликта. Эти ракеты были крайне необходимы из-за их способности поражать военно-морские силы Китая из-за пределов досягаемости китайских средств ПВО. Эти системы ПВО, вероятно, будут весьма активными и эффективными, особенно в начале конфликта, и могут помешать большинству самолетов подойти достаточно близко, чтобы сбрасывать на китайцев боеприпасы малой дальности. Бомбардировщики, использовавшиеся в военных играх, применяли эти снаряды, только потому что могли базироваться за пределами досягаемости китайских ракет.

Быстрых решений для наращивания мощностей по производству ракет для удовлетворения этих потребностей, не существует. И это еще одна причина начать это дело прямо сейчас. Первый шаг — побудить военные компании США производить больше ракет. Но эти фирмы, как правило, не желают наращивать производство вооружений и брать на себя финансовые риски, не имея гарантированных многолетних контрактов. С учетом требуемых крупных капиталовложений в основные средства и инвестиций в рабочую силу, производство большего количества боеприпасов или вооружений без четкого сигнала о спросе и четких финансовых обязательств со стороны правительства США не представляется частному бизнесу разумным деловым решением. Хотя министерство обороны и подписывает многолетние контракты на военные корабли и самолеты, оно обычно не заключает таких контрактов на многие виды боеприпасов. Кроме того, в США разные виды войск часто урезают расходы на боеприпасы из своих бюджетов в конце каждого финансового года, чтобы освободить место для других приоритетов или решать проблемы с приобретением более крупных систем вооружения.

Ограничения в рабочей силе и цепочке поставок также не позволяют компаниям увеличить производство систем вооружения и боеприпасов, которые потребуются в крупной войне. Военные компании должны нанимать, обучать и удерживать работников. Кроме того, цепочки поставок для оборонного сектора США не так надежными, какими они должны быть. В некоторых случаях только одна компания производит какой-то ключевой компонент. Например, ПТРК Javelin использует ракетный двигатель, который в настоящее время производится исключительно компанией Aerojet Rocketdyne. Только одна компания — Williams International — производит турбовентиляторные двигатели для большинства крылатых ракет.

Существуют также значительные сложности с приобретением и поставками некоторых редкоземельных металлов, на которые почти что исключительную монополию имеет Китай и которые имеют решающее значение для производства различных ракет и боеприпасов. Китай доминирует в передовых цепочках поставок аккумуляторов по всему миру, включая переработку кобальта, меди, лития и никеля, а также производство анодов, сепараторов и электролитов. Китай является мировым лидером в производстве литых изделий, которые используются в большинстве военных платформ и боеприпасов от кораблей до ракет. Их Пекин производит больше, чем следующие за ним девять стран вместе взятые, в том числе более чем в пять раз больше, чем Соединенные Штаты. Министерство обороны США зависит от правительств иностранных государств, включая Китай, в отношении крупных литых и кованых изделий, которые используются во многих оборонных системах и станках.

Наконец, существенным барьером является еще и время выполнения заказов. Наибольшее время производства приходится на ракеты, космические системы и корабли. На изготовление многих типов ракет может уходить примерно два года. И при этом речь, как правило, идет о времени до выпуска первых ракет из партии, а не последних.

Начинать развертывание новых систем нужно прямо сейчас

Соединенным Штатам нужна новая стратегия военно-промышленной базы, предназначенная для производства достаточного количества наиболее важных систем вооружений и боеприпасов для сдерживания и (если сдерживание не удастся) эффективной борьбы не только с Россией, но и с Китаем.

Цель должна заключаться в оценке потребностей военного времени в ограниченном наборе систем вооружения и боеприпасов, а также в установлении более определенного их производственного будущего. Дополнительные возможности также важны для сдерживания такого противника, как Китай, и убедительной демонстрации того, что Соединенные Штаты и их союзники способны вести длительную военную кампанию, если это необходимо. Увеличение военно-промышленных мощностей также поддержит усилия США по предоставлению дополнительных военных возможностей азиатским и европейским союзникам.

Ключом к повышению потенциала военно-промышленной базы является переоценка общих потребностей в боеприпасах для сдерживания и ведения войны против Китая и России. Важные вопросы о боеприпасах, которые необходимо решить, включают в себя вопрос о том, соответствует ли военное планирование реалиям высокоинтенсивных боевых действий на одном или более чем одном театре военных действий. Это может включать моделирование темпов расходования критически важных управляемых боеприпасов сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами в крупном конфликте с различными уровнями интенсивности и продолжительности, включая время, необходимое для возобновления или увеличения производства. Сегодня министерство обороны США основывает закупки на своих оперативных планах, которые, как правило, предназначены для коротких войн. Вместо того, чтобы просить оборонную промышленность оценить свои возможности по производству конкретных боеприпасов или систем вооружения, как это зачастую происходит сейчас, гораздо лучшим вариантом было бы, если бы Пентагон постоянно изучал, что ему нужно, на основе сценариев и анализов военного времени. Затем оборонное ведомство могло бы давать указания и предоставлять ресурсы для военных поставщиков, чтобы заполнять конкретные нехватки в арсеналах.

Еще одним шагом может стать ускорение производства за счет использования предварительных соглашений о закупках и многолетних контрактов. Эти варианты часто ограничиваются только крупными программами, такими как строительство кораблей и самолетов, но они могли помочь и с боеприпасами. Закон о бюджете военных расходов на 2023 года стал хорошим началом для утверждения многолетних контрактов на некоторые боеприпасы, но конгрессу необходимо расширить эти усилия.

Наконец, Министерству обороны необходимо искать больше возможностей для совместной разработки и производства систем вооружений с дружественными странами, что некоторые называют «поддержкой союзников». Совместное производство может иметь множество преимуществ, включая укрепление производственных мощностей союзников и поддержку союзных экономик. И американские компании делали это раньше: в том числе производили РСЗО HIMARS с Польшей, новую тактическую баллистическую ракету, известную как PrSM — с Австралией, новую противокорабельную ракету с Норвегией, компоненты ракет SM-6 и Tomahawk — с Австралией и Японией.

Наша армия предпринимает некоторые многообещающие первоначальные шаги. В настоящее время Пентагон планирует увеличить ежемесячные мощности по производству 155-миллиметровых снарядов примерно с 14 000 до 30 000 в 2023 году и, в конечном счете, до 90 000. Министерство обороны потратит 80 миллионов долларов на запуск второй линии производства двигателей для ракеты Javelin и планирует удвоить их выпуск примерно до 4000 штук в год. В целом, армия США надеется увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет для того, чтобы пополнить запасы, отправленные на Украину. Это крупнейшее расширением военного производства со времен Корейской войны.

После двух десятилетий операций против «Аль-Каиды»* и ИГИЛ* Соединенные Штаты коренным образом изменили военную стратегию с борьбы с терроризмом на военное соревнование с Китаем и Россией. Но слов недостаточно.

Военно-промышленная база США сильно отстает. Без срочных перемен в ней Соединенные Штаты окажутся неспособными вести затяжную войну.

Автор: Сет Джонс (Seth Jones) — старший вице-президент и директор программы международной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований.

* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена.