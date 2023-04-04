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ТАСС

Пентагон сообщил о выводе SpaceX на орбиту спутников для отслеживания ракетных запусков

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Источник изображения: AP Photo/ John Raoux, File

По данным ведомства, на околоземную орбиту выведены первые 10 аппаратов

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя с 10 спутниками для отслеживания ракетных запусков. Об этом говорится в заявлении Агентства космического развития (АКР) Пентагона.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) был осуществлен в 07:29 по местному времени (17:29 мск). Изначально запуск был намечен на 30 марта, но был перенесен по техническим причинам.

На околоземную орбиту выведены первые 10 аппаратов, которые войдут в группировку спутников, создаваемую американскими военными для отслеживания ракетных запусков. Предполагается, что всего в нее войдут 28 спутников, следующий запуск планируется осуществить в июне текущего года.

Как следует из заявления АКР, спутники будут размещены на орбите высотой около 1 тыс. км. Предполагается, что космические аппараты, запущенные в интересах Пентагона, будут обеспечивать связь, передавать данные для целеуказания, а также осуществлять предупреждение и отслеживание ракетных запусков. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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