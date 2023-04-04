Украина: удивляет, как легко НАТО допускает применение обедненного урана

Полковник-итальянец, увидев "следы" обедненного урана в Ираке, умоляет Зе не применять его

НАТО любит говорить об опасности ядерного конфликта, но почему-то никак не заклеймит Лондон за саму идею отправки на Украину снарядов с обедненным ураном. Этот парадокс обсуждается с полковником итальянской армии Филомени на страницах издания "Антидипломатико". Полковник видел такие снаряды в деле.

Лояльная к НАТО часть итальянской прессы пытается убедить вас, что "негативное воздействие обедненного урана на население не является доказанным". Цель всех этих утверждений: убедить нас, будто то, что готовят для Украины британцы со своими снарядами с ядерными сердечниками (в них используется обедненный уран), является не военным преступлением, а шагом к миру. И, конечно, эта часть итальянской прессы не верит, что такой шаг англичан приведет к дальнейшей эскалации противостояния.

К числу людей, которые борются с такой прессой и с проводимой ей "варваризацией" нашего населения, относится и полковник в отставке Фабио Фиоломени (Fabio Filomeni), бывший командир знаменитого 9-го парашютно-десантного полка вооруженных сил Италии "Кол Мошин" (Col Moschin). У полковника за плечами — командировки в Сомали, Боснии, Косово, Албании. Ираке. Поэтому неудивительно, что общественное внимание было привлечено к тревожному письму, которое полковник направил министру обороны Италии Гвидо Кросетто. Цель письма полковника Фабио Филомени — помешать применению подобных боеприпасов с обедненным ураном, поскольку такое применение стало бы "настоящей бедой" не только для людей, в которых эти самые сердечники полетят. Вот как полковник описывает содержание этого письма нашему изданию L’Antidiplomatico:

"При комитете по обороне нашего парламента существовала комиссия по изучению последствий применения боеприпасов с обедненным ураном. До 2018 года ее возглавлял депутат итальянского парламента Джанпьетро Скану, порядочнейший человек, с которым я знаком лично и который оказал мне честь написать предисловие к моей книге. Меня удивляет, что и в наши дни находятся люди, которые решаются ставить под сомнение опасность радиоактивного заражения, проистекающую от взрывов боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. Наночастицы, которые возникают после удара такого сердечника о броню танка при температуре 3 тысячи градусов, являются в высшей степени канцерогенными".

Полковник Филомени является автором книги "Умереть за НАТО?". Книгу ему пришлось издать за свой счет, но зато она стала по-настоящему прорывным изданием, почти без всякой рекламы найдя своего читателя. Филомени пересказывает нам ее основные идеи: "На самом деле еще с начала 1990-х годов Америкой овладело желание установить по сути оккупационный контроль над всей бывшей зоной советского влияния. Именно этой цели и служили балканские войны, в результате которых возникла, например, американская база Кэмп-Бондстил на территории Косово. Это настоящий военный городок с „Бургер Кингом“, кинотеатром, спортзалами и салонами красоты для женщин-военнослужащих. Этот Кэмп-Бондстил вырос у меня на глазах, я был в составе итальянского контингента на Балканах и все это видел. Я тогда спрашивал себя, какова могла быть цель всего этого, но теперь-то мне все ясно", — говорит полковник.

Насчет последствий конфликта на Украине для Европы у полковника тоже осталось мало сомнений. "По моему скромному разумению, Европа дороже всего заплатит за этот конфликт. Причем прекращение поставки энергии по минимальным ценам из России — это только верхушка айсберга. США подливают масло в огонь украинского конфликта издалека. А вот мы, европейцы, находимся рядом с зоной боевых действий, так что в случае чего рискуем сгореть именно мы".

Итак, предлагаем вниманию наших читателей наши вопросы полковнику Филомени и его ответы.

Вопрос: Ваша книга "Умереть за НАТО" поднимается все выше в "чартах" издательских успехов, хотя сначала текст не взял ни один из крупных издательских домов. Очевидно, ваш успех основан на желании итальянского населения выбраться за "резиновые стены" нынешней западной пропаганды. Но сначала надо было за эту книгу взяться вам. Что послужило стимулом?

— Я начал писать книгу в марте 2022 года, сразу после того, как на Украину вошли российские войска. Мне просто надоела та поверхностность, с которой западные масс-медиа описывали причины конфликта, просто повторяя: "Есть агрессор и жертва агрессии". Надоело слышать про "хороших украинцев" и "плохих русских". Если верить той версии событий, которая рассказывается в наших масс-медиа, можно подумать, что Путин просто проснулся как-то утром слишком рано и вместо того, чтобы пройтись на свежем воздухе, решил напасть ни с того ни с сего на соседнее независимое государство — без всяких объективных причин. Не верю я и в вульгарную теорию насчет того, что в России правит "новый царь", который почувствовал себя обладающим достаточной властью, чтобы восстановить "великую Российскую империю" или хотя бы новый Советский Союз.

Настоящая война началась восемь лет назад, в 2014 году. Это не русские начали ее 24 февраля 2022 года, а Вашингтон, который организовал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Последствием этого переворота стало усиление преследований в отношении русскоязычного населения Украины со стороны склоняющихся к нацизму подразделений украинских националистов. Поддержанные теперь уже новыми властями Киева, эти "ополченцы" стали нападать на территорию с русскоязычным населением под названием Донбасс. Имя этого региона стало известно всему миру благодаря произошедшим там печальным событиям.

Но если вы хотите добраться до причин произошедшего, нам с вами придется вернуться в самые первые годы нового тысячелетия. Тогда США пошли на провокацию, обещав на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году включить (в неопределенном будущем) не только Грузию, но и всю Украину в Североатлантический альянс.

Все, что последовало потом, можно считать последствием этого решения американцев. Вы знаете, у меня просто страсть к истории. Но если хочешь в ней разобраться, надо события воспринимать в их последовательности, не вырезая лишь выгодные для себя "кусочки" прошлого. Например, надо признавать, что Первая мировая война уж точно посеяла семена вражды. Именно они и "взошли" во время Второй мировой. Главным "удобрением" для этих ростков ненависти стало унижение Германии по условиям Версальского мира. А уж Вторая мировая война породила войну "холодную". Поражение "советского блока" в холодной войне, в свою очередь, расчистило путь к начатой США "войне с терроризмом" с его нападением на Ирак и т. д. (Уже само это название отдает абсурдом: разве можно объявить войну чьей-то тактике?)

В истории ни одно событие не возникает само по себе: оно связано причинно-следственными связями со множеством других, предшествовавших ему или последовавших позже. Так что западный взгляд насчет "вторжения" России не даст нам понимания ситуации. Чтобы ее действительно понять, надо отступить на несколько шагов назад, в более далекое прошлое.

Вопрос: Позвольте спросить вас насчет НАТО. В соответствии с Вашингтонским и Лиссабонским протоколами (которые так и не были вынесены на голосование-ратификацию в итальянском парламенте) Североатлантический альянс стал всего лишь вооруженным кулаком США. После распада Советского Союза НАТО потеряла свою функцию сдерживания Организации Варшавского Договора (ОВД), зато США стали использовать эту организацию глобально, сделав НАТО кулаком для укрепления своего доминирования и в отдельных регионах, и во всем мире. В своей книге "Умереть за НАТО" вы пишете об этом. Но какие конкретно "мерзостные поступки" нового НАТО вы выделили бы в первую очередь?

— Конечно, распад Советского Союза изменил геополитику всей планеты. От биполярной модели мы вдруг перешли к ситуации, когда единственная супердержава претендовала на то, чтобы распространить свою гегемонию на весь мир. Думаю, одной из главных забот так называемых неоконсерваторов ("неоконов"), которые быстро завладели Белым домом как раз после распада СССР, было распространение НАТО на былую зону влияния исторического врага "неоконов" — Организации Варшавского Договора (ОВД, или Варшавского пакта, как неоконы его называли). Не забудьте также, что неоконы всегда питали сильную ненависть к России. И они всегда мечтали "поохотиться" за бывшими республиками Советского Союза, причем НАТО как нельзя. лучше подходила для такой охоты. После того, как почти во всех этих республиках установились нужные им режимы, неоконы стали вооружать эти страны оружием made in USA и обучать их вооруженные силы.

Была и еще одна причина, почему неоконы выбрали именно такой образ действий. По сути, это желание НАТО безоглядно расширяться на территорию Советского Союза и его бывших союзников было вызвано первоначальным успехом США на Балканах еще в начале девяностых. Чем тогда кончился распад Югославии? После ввода войск НАТО в Косово, например, там возникла американская база Кэмп-Бондстил. Это настоящий военный городок с закусочными "Бургер Кинг", кинотеатрами, спортзалами и салонами красоты для женщин-военнослужащих. База Кэмп-Бондстил была построена у меня на глазах, я был в составе итальянского контингента на Балканах и все это видел. Я тогда спрашивал себя, какова могла быть цель всего этого, но теперь-то мне все ясно.

Так что, если вы спрашиваете меня о самых мерзостных действиях НАТО, я даже не знаю, какой из выше перечисленных фактов поставить первым...

— Итак, когда перечисленные вами стадии расширения НАТО привели эту организацию к границам России, ситуация в Европе буквально взорвалась, и взрывом стал украинский конфликт, о котором мы с вами уже достаточно знаем и который часто обсуждаем. В своей книге вы высказываете очень пессимистический (для европейца из ЕС) взгляд на его будущее. Какие риски представляет украинский конфликт для европейского континента?

— Начнем с того, что вы подразумеваете в вашем вопросе под "границами России". Многие почему-то воспринимают сегодняшнюю Украину как обладающее суверенитетом с незапамятных времен сильное государство. При этом такие люди забывают, что независимой Украина стала всего 30 лет назад, а перед этим она много веков пребывала на орбите русского влияния, если не была просто частью России. Само слово "Украина" на русском языке означает нечто, лежащее на краю. В Новое время это был такой уголок старой Российской империи, а если уйти глубже в средневековье, то вы выясните, что это Киев, а не Москва был первой столицей древней Руси.

В моей книге я и в самом деле выгляжу пессимистом, потому что доказываю, что "мягкая сила" США, которую они бездумно применяют в Европе, тянет нас напрямую к третьей мировой войне. То, что происходит сейчас на Украине, это война между США и Россией, причем США пытаются отнять у России ее энергетические ресурсы и изменить в свою пользу направление финансовых потоков. По моему скромному мнению, главным пострадавшим в этом конфликте будет Евросоюз, причем прекращение потока дешевых энергоресурсов из России — это только верхушка айсберга. Главные проблемы ЕС пока не видны, они как бы "под водой".

США на Украине подливают масла в огонь, причем делают это с безопасной дистанции. А вот мы, европейцы, находимся рядом с зоной боевых действий, так что в случае чего первыми рискуем сгореть именно мы, а не американцы.

США очень заинтересованы в продолжении конфликта, потому что, растягивая и ожесточая его, американцы разом достигают двух целей: они ослабляют Россию (хотя и гораздо медленнее, чем они планировали) и в то же время уничтожают — возможно, навсегда — некогда прочные торговые и культурные отношения между странами Евросоюза и все той же Российской Федерацией.

Но затягивать этот узел до бесконечности Западу не удастся. Сколько еще можно "натягивать удила"? Если американцы не в курсе, то неужели и европейские лидеры тоже забыли, что у России есть 6500 ядерных боеголовок с носителями? В какой момент мы собираемся остановить эту игру, у которой очень подходящее к такой ситуации название — "русская рулетка"?

Вопрос: Частью этой рискованной игры являются и разговоры о применении снарядов с обедненным ураном. У ученых, говорят нам, якобы нет единого мнения насчет опасности обедненного урана. Вот что говорит нам представитель "мейнстрима" нашей прессы — вице-директор издательского холдинга Corriere della Sera Федерико Фубини: "У применения обедненного урана могут быть последствия, вредные для здоровья. Но это нельзя сказать с точностью". Почему именно атлантисты, сторонники НАТО имеют склонность преуменьшать негативный эффект от применения обедненного урана? Особенно часто мы это слышим после новостей о возможной передаче Киеву снарядов с такими вот ядерными сердечниками из Лондона. На какой комментарий по этой ситуации вас подталкивает ваш богатый личный опыт и комплекс ваших политических взглядов?

— Я давно знаком с проблемой боеприпасов с обедненным ураном. Четыре года назад я написал об этом книгу под названием "Багдад, мятеж генерала", в которой я рассказал о миссии, в которой я принимал участие в качестве руководителя службы защиты итальянского контингента в Ираке. Сталкивался я с последствиями применения таких боеприпасов и во время миссии "Прима Парфика" в 2018 году. Я пишу, как в Багдаде генерал из одной западной страны разрушил "заговор молчания" военных по поводу этих боеприпасов. Всех этих господ из министерств обороны наших стран, которые продолжают отрицать опасность обедненного урана и, что еще хуже, причинно-следственную связь между облучением и наступлением раковых заболеваний. Кстати, прорвал заговор молчания наш соотечественник — генерал Роберто Ванначчи. Именно ему мы обязаны подготовкой первого документа по оценке риска от таких боеприпасов на иракском театре военных действий. Документ был сначала разослан только в качестве меры предупреждения для военнослужащих, находившихся в Ираке на службе. А я был консультантом Ванначчи.

Потом, когда об этой опасности узнали не только военные, я подробнейшим образом ознакомился с актами Комиссии по изучению последствий применения боеприпасов с обедненным ураном. Состав этой комиссии менялся, перед ее роспуском в 2018 году комиссию возглавил депутат Джанпьетро Скану, очень порядочный человек, который оказал мне честь написать предисловие к этой моей книге об обедненном уране.

Меня удивляет, что и в наши дни находятся люди, которые решаются ставить под сомнение опасность радиоактивного заражения, проистекающую от взрывов боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. Наночастицы, которые возникают после удара такого сердечника о броню танка при температуре 3 тысячи градусов, являются в высшей степени канцерогенными.

Негативное воздействие на здоровье этих частиц не ограничивается полем боя и периодом военных действий. Последствия могу иметь отложенный характер и проявляться далеко от зоны применения боеприпаса с обедненным ураном. Ведь частицы, о которых я говорю, легко разносятся ветром.

Уран и другие тяжелые элементы, содержащиеся в таких боеприпасах, загрязняют почву и даже могут распространяться через дождь, а особо опасны они при попадании в водопровод. Когда речь заходит о решении использовать этот тип боеприпасов в Украине, я должен сказать, что я вовсе не удивлен. В Боснии в 1994-1995 годах с самолетов НАТО было сброшено до трех тонн бомб с такими сердечниками. В 1999 году в Косово, Сербия и Черногория, было использовано до 10 тонн. В Ираке — около 300 тонн. Стоит ли удивляться, если их используют и на Украине? Единственное, что меня действительно поражает, так это безответственное упрямство наших политиков и военных руководителей, желающих поднять уровень столкновения, не учитывая возможных трагических последствий.