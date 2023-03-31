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Известия.ru

Военный политолог описал варианты сотрудничества российской и китайской армий

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Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный
Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный.
Источник изображения: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

Военный политолог Перенджиев исключил участие китайской армии в конфликте на Украине

Китайская армия никогда не станет принимать участие в конфликте на Украине, однако возможно ее взаимодействие с российской армией в вопросе защиты арктических рубежей и обеспечения безопасности Северного морского пути. Такое мнение военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал в четверг, 30 марта.

«У нас уже есть наработанные формы сотрудничества в военной сфере. Во-первых, Китай является самым крупным покупателем российского вооружения и техники. Во-вторых, страна участвует во многих совместных учениях, некоторые из которых проводятся даже на ее территории», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт напомнил о совместных ежегодных учениях «Восток», о военно-морских учениях, а также о ведущемся на Дальнем Востоке совместном воздушном патрулировании. Кроме того, Перенджиев допустил, что в будущем РФ и КНР ждет взаимодействие по защите и обеспечению безопасности Северного морского пути и Арктики.

«Это необходимо для защиты от США и их союзников», — отметил военный политолог.

При этом он отметил, что единственным возможным форматом участия Китая в украинском конфликте могут стать экономические инвестиции в развитие новых территорий.

«Но участвовать в военных действиях, посылать вооруженные подразделения страна точно не станет. Вместе с тем Китай осуществляет активный мониторинг наших действий, изучает опыт», — заключил он.

Ранее этот день официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами (ВС) России. В том числе вместе с Российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере, сообщается ура сайте kp.ru.

Тань Кэфэй добавил, что в минобороны КНР высоко оценивают совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана, их позитивный вклад в защиту безопасности на море и в укрепление стабильности.

Он также заявил, что вооруженные силы Китая и России будут регулярно проводить совместные воздушные и морские патрулирования, передает RT.

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин также опроверг заявления о том, что сотрудничество Китая и России несет угрозу Западу. По его словам, между странами не заключен военный союз, но существует прозрачное военно-техническое взаимодействие.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву. Во время своего двухдневного визита он встретился с Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лидеры стран по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с председателем КНР прошли конструктивно. Глава государства подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Военные учения
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