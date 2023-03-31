Производство уничтожено, но ракеты есть: что известно о "Громе-2", который сбили ВС РФ

Минобороны сообщило, что российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

Украинскую тактическую ракету "Гром-2" сбили российские силы ПВО в зоне спецоперации. Это первый случай, когда Минобороны сообщало о перехвате этой ракеты. Ее разрабатывали и производили на днепропетровском заводе "Южмаш". В сентябре и ноябре по этому предприятию были нанесены массированные удары, МО РФ сообщало об уничтожении цехов по производству "Гром-2" и "Точка-У".

Российские военные в зоне спецоперации сбили украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Этот случай стал первым с начала СВО, когда российские силы ПВО сбивают ракету этого типа.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение cуток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Грoм-2", - заявил Конашенков.

Единственный раз, когда ракета "Гром-2" упоминалась в сводках Минобороны, было 30 сентября. Тогда российские вооруженные силы нанесли удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске, где производились "Гром-2", а также ракеты "Точка-У".

Что такое "Южмаш"

"Южный машиностроительный завод" в Днепропетровске был основан в 1944 году, когда советская армия освободила город. Изначально планировалось, что предприятие будет автомобилестроительным. И на нем действительно в разное время собирались белорусские троллейбусы МАЗ, а также тракторы МТЗ и ЮМЗ.

Однако в период СССР "Южмаш" был известен, прежде всего, как одно из наиболее крупных ракетостроительных предприятий Союза. В частности, в 1950-60-е годы завод разработал и выпускал Р-12 "Сандал" - самую массовую баллистическую ракету СССР. Затем там создавалась и Р-14, стратегические ракетные комплексы Р-23 "Молодец".

Уже после распада СССР на "Южмаше" производились ракеты-носители "Зенит" для российской космической программы "Морской старт", часть агрегатов для американской космической ракеты "Антарес", а также двигатели для европейской ракеты-носителя "Вега". Кроме того, украинский завод строил и российские стратегические ракеты "Воевода" ("Сатана" по натовской классификации).

С 2014 года предприятие испытывало проблемы из-за нехватки заказов - ракеты "Зенит" для России больше не производились из-за ухудшения отношений Москвы и Киева. С 2012 по 2020 год число сотрудников сократилось с 10 до 5 тысяч.

Что такое "Гром-2"

Оперативно тактический ракетный комплекс "Гром-2" - новая продукция "Южмаша". О его испытаниях сообщалось в 2019 году. Из-за начала спецоперации Киеву пришлось их отложить. "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку для ракет "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости.

Его прародитель - комплекс "Гром" - разрабатывался с 1994 года и, по заявлениям украинских властей, был способен наносить удары по целям в радиусе до 500 км.

Еще одна известная продукция "Южмаша" - ракеты "Точка-У". Это модификация советских ракет "Точка", разработка которой началась в 1984 году. Эта одноступенчатая твердотопливная управляемая ракета способна поражать цели на расстоянии 15-120 км с точностью до 50 метров. По данным на 2021 год Украина располагала 90 пусковыми установками и до 700 ракет "Точка-У".

30 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщало, что вооруженные силы нанесли удар по Днепропетровску и уничтожили цеха завода, в которых проходила сборка ракет «Гром-2» и «Точка-У». Эти цеха находились на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

17 ноября прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ракетных ударах по "Южмашу". Глава днепровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что после российской атаки на ракетно-космическом предприятии начался пожар.

Михаил Котляр