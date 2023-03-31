Войти
Газета.ru

"Впервые так много погибших". «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на Украине

947
0
+3
Источник изображения: gazeta.ru

Pronews: Центр связи ВСУ с офицерами НАТО уничтожен при ударе «Кинжала» на Украине

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила объединенный штаб ВСУ и НАТО на территории Украины, сообщил греческий портал Pronews. Количество погибших в ходе удара 9 марта по подземному пункту управления, располагавшемуся на глубине 130 метров, не называется, однако работало там более 300 человек. Не уточняется и регион, в котором располагался штаб, однако Reuters 19 февраля писал, что НАТО перенесло украинское командование из Киева во Львов и Брюссель. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В ходе массированного «удара возмездия», как его называли в Минобороны России, гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила Объединенный центр командования, контроля и связи ВСУ и НАТО, сообщил греческий портал Pronews 12 марта. Регион, в котором располагался штаб, не указывается, но отмечается, что он находился под землей на глубине 130 метров.

Число и имена погибших также не называются, однако отмечается, что это первый случай, в котором было зафиксировано «настолько много» жертв. Кроме того впервые за время спецоперации на Украине под удар попали официальные представители и офицеры НАТО.

«Подземный штаб обслуживал ряд должностных лиц НАТО, он вмещал более 300 человек. Неизвестно, сколько украинцев и западных военных было убито, но это первый раз, когда представители Запада насчитали так много погибших офицеров и унтер-офицеров»,

- говорится в публикации.

Отмечается, что большинство жертв - британцы и поляки, а также американцы и сотрудники частных компаний, которые поддерживали связь и передачу данных. В связи с гибелью военных, отвечавших за средства связи и разведки, отмечается в публикации, встает вопрос, как НАТО и ВСУ будут координировать действия по обороне Бахмута (Артемовска).

«Это первый массовый удар по персоналу НАТО, и неизвестно, как отреагируют на Западе. Хотя, если они отреагируют, это будет равносильно признанию активного участия персонала в войне против России», - пишет Pronews.

19 февраля агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что альянс перевез украинский персонал из Киева во Львов и Брюссель по соображениям безопасности. Представитель НАТО не уточнил количество перевезенных военных. Возможно, именно объект во Львове попал под удар "Кинжала".

«Удар возмездия»

9 марта в Минобороны России сообщили о нанесении массированного "удара возмездия" высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области.

"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - сообщил он.

Там отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Регионы и объекты, по которым были нанесены удары, в Минобороны не уточнили.

11 марта политолог-американист, профессор «Высшей школы экономики» Дмитрий Евстафьев предположил, что в ходе «удара возмездия» 9 марта «мы накрыли натовскую (а, скорее, даже непосредственно - американскую) группу советников». По его словам, появление 11 марта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США в небе над Балтийским морем в 200 км от Санкт-Петербурга - ответная реакция на «удар возмездия».

«Даже предположу, что [ликвидировали], как минимум, часть "коллективного Залужного", а не просто технарей-хабиров, если кто-то понял, про что я. Нам теперь намекают, что у США тоже есть, чем ответить», - добавил Евстафьев.

Удары по штабам и полигонам

14 июля крылатые ракеты "Калибр" поразили Дом офицеров в Виннице. В момент удара в здании проходило совещание командования ВВС Украины, сообщили в Минобороны России. СМИ писали, что на встрече присутствовали представители НАТО, однако подтверждения этому не было.

13 марта "Кинжалом" поразили учебный полигон "Яворовский" в Львовской области. Тогда погибли более 180 наемников.

Также 19 марта "Кинжал" уничтожил 60-метровый бункер в Ивано-Франковской области, где располагался склад ракетного вооружения.


Михаил Родионов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
B-52
Кинжал БР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
27.10.2022
Ответ на ядерный удар. Россия во второй раз за год проверила готовность стратегических сил
01.04.2022
Аргумент быстрее звука
23.03.2022
"На польских складах скопилось оружие для Украины"
01.09.2021
Al Mayadeen (Ливан): зачем Москва наращивает темпы испытаний гиперзвукового оружия?
01.07.2014
Работа над прикрытием
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге