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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

На ХСЗ обсудили перспективы профориентации и промышленного туризма

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Хабаровский судостроительный завод
Хабаровский судостроительный завод.
Источник изображения: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Хабаровский судостроительный завод (входит в ОСК) с рабочим визитом посетили исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин и заместитель министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

Во время визита гости посетили производственные цеха, обсудили с хабаровскими корабелами проводимую на предприятии для студентов и учащихся школ профориентационную работу, организацию учебных экскурсий, разработку совместных проектов с профильными вузами, техникумами и колледжами, а также проведение профессиональных практик и дней открытых дверей.

Одной из тем обсуждения стало развитие промышленного туризма на предприятии. Хабаровский судостроительный завод рассматривается как одна из наиболее привлекательных для такого вида туризма промышленных площадок региона. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ХСЗ» Сергей Королёв отметил, что промышленный туризм – одно из важных направлений стратегического развития Российской Федерации, а экскурсии на промышленные предприятия широко распространены во всем мире. Сергей Королев обсудил с Юрием Марфиным и Юлией Зотовой возможные маршруты экскурсий по заводу для промышленных туристов.

В 2022 году главный инженер АО «ХСЗ» Сергей Королёв и исполняющий обязанности ректора ТОГУ Юрий Марфин стали победителями в конкурсе «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наставником Сергея Королёва в проекте «Лидеры России» выступал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Хабаровск © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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